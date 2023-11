Lali Espósito volvió a dejar en claro por qué elige vivir en Argentina pese al triunfo de Milei: el video

Lo cierto es que tras likear un mensaje en la ex red social Twitter que hablaba de que ahora habrá que tener más cuidado que nunca, minutos más tarde fijó su "me gusta" en el posteo de una usuaria que compartió parte de una entrevista suya en la que hablaba de su amor por el país.

TW - Lali Espósito like a posteo de entrevista suya afirmando que elige vivir en Argentina.jpg

“Momento de subir este video de Lali de una nota que hizo este año. Ustedes sigan creyendo y creando Fake News”, sentenció la internauta junto al fragmento en el que Lali Espósito aseguraba sentirse una privilegiada al poder vivir del arte, darse sus gustos y elegir quedarse viviendo en Argentina.

“Yo elijo vivir en la Argentina, y te lo digo con muchísimo respeto, porque soy una privilegiada en este país. Trabajo de lo que quiero. Gano mi plata. Puedo ayudar a mi familia. Me doy los lujos que a veces da vergüenza te diría, que no porque me lo gano”, confiaba Espósito tiempo atrás.

Al tiempo que concluyó reflexionando: “Y repito, elijo vivir en este país que tengo un montón de quejas para hacer como todes, pero también tengo un montón de cosas para decir de por qué vivo acá. Yo viví un tiempo en España que es maravilloso, pero no te cambio Argentina”.

Embed

El contundente "Me Gusta" de Lali Espósito luego de la victoria de Javier Milei

Lali Espósito reaccionó al conocer que Javier Milei se impuso en el balotaje 2023 y se convertirá en el presidente de Argentina durante los próximos cuatro años.

La cantante reaccionó con un “like” a una publicación en la que un usuario advertía sobre cuáles podrían ser las consecuencias de la presidencia del candidato por La Libertad Avanza.

Lali Espósito

“A cuidarse mucho amiguitos y cuidar de los que más lo necesiten y los que más sean vulnerados. Siempre juntxs”, dice el mensaje al que Lali le puso “me gusta”.

Cabe recordar que el pasado 13 de agosto, cuando Milei también había tenido grandes resultados en las PASO 2023, la autora de Disciplina ya advirtió que no coincidía para nada en las ideas del candidato de La Libertad Avanza. “Qué peligroso, qué triste”, había escrito en la plataforma de Elon Musk.