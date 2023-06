Las bellísimas fotos de Jorge Rial con su novia en Madrid, tras el escándalo con su hija Morena

Historia 5 Jorge Rial.jpg

En sus historias de Instagram, el periodista publicó algunas de las actividades que realizó en Madrid: estuvo en una conocidísima chocolatería, paseó en bote, y hasta tuvo tiempo de echarse a leer en el Parque del Retiro.

Hace una semana en A la tarde (América TV) pasaron un audio tremendo que Jorge Rial le envió a su hija en 2018. En ese entonces, el periodista y la joven habían tenido otro enfrentamiento.

En la grabación, Rial le había hecho un largo pase de factura a su hija: "¿Vos te pensás que ese pibe está con vos porque quiere? ¿De verdad lo pensás? Yo no puedo creer que me digas eso. Me cagaste todas las parejas que pudiste. No estudiás, no hiciste un carajo. Vas a esa provincia de mierda (Córdoba) con esa gente de mierda, todos ladrones, delincuentes, negros".

La vida de Jorge Rial después del huracán de su hija Morena: internas, secretos y denuncias

Hace unos días, Morena Rial encendió el ventilador y habló en televisión de la tirante relación que mantiene con su papá, Jorge Rial, y su madre, Silvia D' Auro, declaraciones que generaron mucha repercusión en los medios.

Lo cierto es que por estas horas, y en medio del escándalo que generó lo que contó su hija, Jorge Rial prefirió tomarse unos días de descanso en el exterior y alejarse del ruido de las noticias.

Y no lo hizo solo ya que el conductor se encuentra de viaje en Madrid, España, acompañado de su nueva novia, la escritora María del Mar Ramón.

En la cuenta de Twitter del programa LAM, América Tv, se mostraron las imágenes de la pareja recorriendo las calles españolas y disfrutando: "Mientras Morena lo despedaza en la tv Jorge está de paseo en Madrid con su novia", se indicó.

En tanto, desde sus historias de Instagram, el periodista compartió una serie de historias donde daba cuenta del país donde se encontraba y los lugares que está recorriendo.

Cabe recordar que a fines de abril, Rial pasó varios días internado en terapia intensiva tras sufrir una descompensación cardíaca durante sus vacaciones en Colombia y regresó a la Argentina en un avión sanitario tras el alta médica.