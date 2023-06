"Sé que me vas a a traicionar", el tremendo audio que Jorge Rial le envió a Morena

Este viernes en A la tarde pasaron un audio tremendo, que Jorge Rial le envió a su hija, Morena, en 2018. En ese entonces, el periodista y la joven tuvieron otro enfrentamiento.

En ese momento, el ex Intrusos no estaba de acuerdo con la relación que Morena tenía con Facundo Ambrosioni, que luego se convertiría en el padre de su hijo, Francesco.

En la grabación, Rial le hace un largo pase de factura a su hija: "¿Vos te pensás que ese pibe está con vos porque quiere? ¿De verdad lo pensás? Yo no puedo creer que me digas eso. Me cagaste todas las parejas que pudiste. No estudiás, no hiciste un carajo. Vas a esa provincia de mierda (Córdoba) con esa gente de mierda, todos ladrones, delincuentes, negros".

Y finaliza: "Y te lo estoy grabando para que después uses esto. Porque lo vas a hacer porque sé que me vas a traicionar. Vos por guita sí lo vas a hacer. Voy para allá ya, voy a cagar a trompadas a tu novio. No, no lo voy a cagar a trompadas yo, no me voy a ensuciar con ese muchacho. La con... de su madre a todos, harto me tienen".

Durísima definición de Facundo Ventura sobre Jorge Rial: "Veníamos cosas que..."

Este viernes, Facundo, el hijo de Luis Ventura, estuvo en el panel de A la tarde (América TV) y se metió en el tema de la semana, las duras declaraciones de Morena sobre la relación con su padre, Jorge Rial.

"Él me echó de mi casa porque se lo pidió Agustina Kampfer", "Él debería ocuparse más de su vida y dejarme ser libre", "Es una persona que falla, falla, falla, y tiene que entender que el amor no se compra con plata", afirmó la joven en el programa de Karina Mazzocco.

More también apuntó a su mamá, Silvia D' Auro. "Me tiraba contra la bañadera. Me hacía golpear mis partes íntimas. Me ponía cera en mis partes íntimas. Del colegio la llamaban y le decían que la iban a denunciar porque nosotras llegábamos con golpes", contó.

Facundo recordó que su familia tenía un vínculo cercano a la familia de Rial. El muchacho comentó que, las veces que compartieron vacaciones o salidas, él observaba situaciones alarmantes, pero le resultaba difícil comunicárselas a su padre y que las entendiera.

"Nosotros tratábamos de meternos lo menos posible porque, en ese entonces, Jorge era amigo de mi viejo", advirtió el periodista y agregó: "Veíamos cosas que no nos gustaban, las marcábamos, pero mi viejo estaba enceguecido por la amistad".

"¿Qué cosas no te gustaban?", indagó Karina. "Movimientos en los medios.... no valoraba el trabajo de mi papá", señaló Facundo y mencionó un episodio, que hasta hoy recuerda en detalle.

"Hubo una vez que a mi viejo lo llamaron de revista Gente para formar parte de los personajes del año. Jorge lo bajó. Y mi viejo creyendo en esa amistad, le hizo caso. Al año siguiente, lo llamaron a Jorge y fue", rememoró. "¿Había una competencia entre ellos?", quiso saber Cora de Barbieri. "Si había competencia era por parte de Jorge, no de parte de mi papá. Para mí pasa por una cuestión de que tenía miedo que lo opaque", sentenció.