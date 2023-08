Las desgarradoras declaraciones de Mariano Caprarola días antes de su muerte

Hace pocos días, Caprarola había compartido unas desgarradoras palabras en su cuenta de Instagram. El 12 de agosto, el panelista cumplió 49 años y compartió dos fotos de su infancia con sus padres y escribió: "Hoy es mi cumpleaños... 12 de agosto de 1974, y quiero compartir con ustedes quienes me trajeron al mundo... Gracias Fady y Bocha...".

El presentador de LAM, por otro lado, advirtió que el asesor de imagen venía tratándose desde hace un largo tiempo. "Hace muchos años, que se internaba por este problema, más la sustancia que intentaba sacarse del cuerpo", sostuvo.

MARIANO CAPRAROLA IG POSTEO.jpg

La fuerte denuncia que había hecho Mariano Caprarola contra Aníbal Lotocki: "Me inyectó muerte"

Este jueves murió el panelista de La jaula de la moda (Ciudad Magazine), Mariano Caprarola, a los 49 años. El productor de moda estaba internado en el Instituto Argentino de Diagnóstico y Tratamiento (IADT), y la noticia fue confirmada por Ángel de Brito.

Caprarola se había operado en 2010 los glúteos con Aníbal Lotocki, el mismo cirujano que le había hecho procedimientos estéticos a Silvina Luna.

Hace un mes, en Socios del espectáculo (El Trece), el panelista había dicho: “No puedo decir la palabra ‘asesino’, porque eso lo va a dictaminar la Justicia cuando lo metan preso; pero cuando la Justicia lo ponga atrás de las rejas ahí voy a salir a decir que es un asesino. Hoy no puedo”.

“Hice algo por estúpido, por no pensar las consecuencias; pero nunca pensás que un amigo te va a traicionar como me traicionó, que te va a inyectar muerte”, había señalado. “No lo puedo nombrar. Cuando lo nombro me provoca un dolor en el alma tan grande... Fui garante de la clínica que tenía en Belgrano, imaginate el grado de confianza que tenía”, había revelado.

Caprarola, tiempo después, se había sometido a otra operación para retirar el producto que le había inyectado Lotocki. Había dicho sobre el cirujano plástico, Sergio Rossaroli: “Él se dedica a extraer el metacrilato del cuerpo y durante mi operación me contó que era como estar cortando una botella de plástico. Eso es lo que yo tenía adentro”.

Además, Caprarola había destacado que Lotocki cuenta con protección. “ Si yo digo quién es su protección, termino muerto en un zanjón. Mientras los sigan protegiendo son dos los hijos de p...”, había expresado.