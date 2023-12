Marcelo Tinelli y Milett Figueroa hablaron de la posibilidad de casarse: "Cuando llega el amor..."

“Nunca lo he pensado así pero cuando llega el amor y las dos personas son románticas, como nosotros, nacen cosas lindas que nunca has pensando como el casamiento. La verdad que a mi me nace casarme con el amor de mi vida”, respondió ella con una mirada pícara.

Minutos más tarde, Marcelo Polino en medio de su devolución le sugirió a Milett que sea ella quien se encargue de la propuesta y ella reflexionó: “Te juro que nunca pensé en casarme, nunca en mi vida he soñado con eso y de verdad que me nace ahora”.

Milett Figueroa quebró en llanto al hablar de su delicado drama familiar: "De eso no nos podemos alejar"

La participante del Bailando 2023 y novia de Marcelo Tinelli, Milett Figueroa, tuvo este miércoles un mano a mano con Ángel de Brito en LAM (América TV).

La modelo peruana habló de todo con el periodista: su vínculo con Marcelo, sus proyectos laborales y su drama familiar. "A mí me encanta Argentina, no me quiero ir.

"Me ha costado mucho vivir sola estos meses, ahora tengo un tema familiar muy delicado, que es el hermano de mi mamá, está bastante mal. Es por eso que estoy regresando a Perú sola para estar con mi familia, y quiero estar, quiero verlo, abrazarlo... estar con él", dijo entre lágrimas.

Ahí, la limeña se tomó un momento, y Yanina Latorre intervino y remarcó que Milett es muy familiera. "Siempre que venís decís que te cuesta vivir sola, que es la primera vez. Vino tu hermana el fin de semana", dijo la panelista. "La familia es lo más importante para uno. De eso no nos podemos alejar", dijo Figueroa secándose las lágrimas.

Antes, en la entrevista, la peruana había contado que perdió a su papá cuando era niña. "Mi papá tenía diabetes y estaba en perfecto estado. Murió muy joven. Falleció por una negligencia clínica. En el hospital, en Perú. En un seguro social", relató Milett.