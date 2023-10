Las espectaculares fotos en bikini y a pura sensualidad de Karina Mazzocco en Italia: "Desconectar"

"La maravilla de hacer una buena pausa en el año. Reciclarse. Desconectar del todos los días. Olvidarse por un rato de la rutina. Cambiar de aire, de clima, de paisaje…. Un sueño!!", reflejó Karina Mazzocco en uno de sus posteos en Instagram.

Y en otro feed comentó sobre Nápoles y el amor a Diego Maradona: "Nápoles Mama mía.. Su caótica hermosura es coherente con quien fue Maradona. No hay ciudad más representativa de quien fue, es y será el más grande de todos los tiempos! Único, irrepetible, revolucionario, pasional, insurrecto, encantador... Polémico, tan amado como odiado, qué se yo. Tantas cosas es Maradona! Este viaje me explica un poco más de este hombre increíble e imposible de olvidar... Nada más coherente que la dupla Maradona & Nápoles".

Y sobre el final de su viaje, donde fue compartiendo varias fotos, Karina Mazzocco reflexionó: "Y así llegamos al final de este viaje divino x el sur de Italia. Solo gratitud, gratitud y gratitud! Este lugarcito de cuento lo encontramos recorriendo #costaamalfitana antes de llegar a Positano. Una locura Italia, su belleza, su naturaleza, sus sabores, su clima!".

"En todas partes hay cosas divinas para ver. Cualquier pueblito es pura hermosura! Siempre hay rinconcitos para descubrir, saborear y disfrutar…. Si piensas viajar a Italia, septiembre es el mes! Clima absolutamente perfecto!", finalizó la conductora.

karina mazzocco.jpg

karina mazzocco 4.jpg

karina mazzocco 2.jpg

karina mazzocco 1.jpg

karina mazzocco 3.jpg

El insólito lugar donde Karina Mazzocco conoció a su marido y el detalle que nadie sabía: "Tenía dos..."

En Noche al Dente, América Tv, Karina Mazzocco reveló dónde conoció a su marido Omar El Bacha y reveló un detalle de ese día: "Tenía dos pesos en la billetera".

"Hoy te voy a contar el lado b. Algunos saben que conocí a mi marido en un supermercado. Yo estaba separada, claro. Fui al supermercado así nomás, un lunes a la mañana", detalló la conductora de A la tarde.

"No quería encontrarme con nadie, ni quería conocer a nadie, estaba peleada con el amor. Y voy al supermercado y veo un morocho que rajaba la tierra y era mi marido", contó.

"Se hizo el que no me vio, pero te voy a contar el lado b. En realidad él me vio, encaró, agarró un changuito, se fijó en la billetera y tenía dos pesos", dijo.

"Que eran como mil de doy", acotó Fer Dente. "No, no alcanzaba para dos cafés, igual hoy con mil no sé si te alcanza", lanzó Mazzocco.

Y agregó sobre su historia de amor la conductora: "Agarró un changuito, empezó a meter cosas, me siguió por todo el supermercado pero se estaba meando y dijo 'hasta acá llegó el amor'. Dejó el changuito, se fue al baño. Volvió y dijo 'bueno, ya se debe haber ido'. Y yo estaba en la caja pagando. Y ahí me siguió otra vez. Me siguió hasta el estacionamiento y me encaró".

"¿Y qué te dijo?", preguntó Dente. "'¿Te puedo ayudar con las bolsitas?'", cerró la anécdota la conductora.