Las fotos de Cande Tinelli y Coti Sorokin reconciliados en Barcelona: "Yo te amo más"

Cande compartió varias fotos desde España donde el artista está arriba del escenario en uno de sus shows. "Extrañaba esto, Coti", señaló enamorada.

Cande Tinelli y Coti

Coti le contestó con una foto en la que se ve desde su perspectiva cómo le acaricia el cabello mientras ella descansa su cabeza sobre sus piernas, y luego compartió una imagen de una seguidora en la que se ven sus manos juntas, con la leyenda: “Coincidir aquí y ahora Cande Tinelli. Te amo”.

La influencer compartió esa misma imagen en sus stories y le agregó: “Te amo más”, escribió junto a un emoji de corazón, otro de las manos formando un corazón y carita de emoción.

Coti Sorokin

Cande Tinelli habló de su particular relación con Coti Sorokin: "A las relaciones hay que trabajarlas"

Confirmada por ella misma días pasados la crisis de pareja con Coti Sorokin, ahora Cande Tinelli también afirmó desde LAM su reconciliación con el cantante rosarino.

Entrevistada por el cronista de América TV, la jurado de Canta Conmigo Ahora (El Trece) admitió tranquila sobre lo que fue su distanciamiento temporal del autor de Color Esperanza: "Fue un impasse. A las relaciones hay que trabajarlas. A esta generación le cuesta mucho sostener algo. Hay poca tolerancia, hay poca paciencia y me parece que hay que aprender".

Al mismo tiempo, Cande Tinelli aseguró que actualmente las relaciones sentimentales "Se trabajan, se ceden algunas cosas. Se tolera hasta cierto punto. Y como dice Rolón el (el psicólogo), hay que aprender a amar lo que le falta a la otra persona, también".

Por otro lado, sobre lo celoso que es Coti, la hija de Marcelo Tinelli consideró: "Está todo bien. Hay que intentar pelearla. Para mí ese es el secreto de las relaciones. Porque si no uno no tiene paciencia, mandás todo a la mierda, y no va". Así como también sobre su carácter, reconoció "Yo soy reimpulsiva. Soy la peor. Pero también me rescato y pienso... Los dos somos recalentones".

Por último, Lelé le confió al notero de LAM: "Sabíamos que esto (la reconciliación) iba a pasar. Somos medio así". Así como le advirtió con humor y una extrema sinceridad: "Pero espero que no vengas cada vez que me separe o pelee, porque puede pasar mil veces más".