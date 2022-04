Las fotos de cómo quedó el brazo de Fede Bal tras el terrible accidente que sufrió en Brasil

Luego, siguió: "El dolor fue muy grande, ahora estoy con muchos calmantes y relajantes porque fue un golpe terrible, un accidente súper agresivo y violento que podría haber sido fatal”, explicó el conductor.

“No soy de exagerar, fue un accidente tremendo, que ahora terminó con un brazo todo roto que me tienen que reconstruir, pero estamos… ¡Vamos arriba!”, relató antes de agregar: “también tengo una fractura de nariz y una fisura de pómulo, pero estamos bien”.

Luego de eso, Fede Bal mostró cómo le quedó el brazo después que sufriera una fractura expuesta. “Es como un porta toalla de un toilette, agarra el hueso… se rompió el hueso. Está enganchado al hueso directo y lo tiene en pausa. Cuando pasa este tipo de cosas y una factura tan grande y expuesta, lo que hay que hacer es un lavaje por todos los agentes que entran cuando vos chocas o tenés un accidente”, explicó y luego aclaró: “Estuve 16 horas en un Centro de Salud que no tenían los recursos para no poder operarme. Fueron de terror las últimas 48 horas”.

Carmen Barbieri desde Brasil: "Fede se podría haber matado"

Federico Bal sufrió un grave accidente en Brasil tras caer de un parapente en la isla Paraty donde grababa imágenes para el programa Resto del mundo, El Trece.

Carmen Barbieri se encuentra acompañando a su hijo en el lugar y habló este lunes en el programa Mañanísima sobre cómo está su hijo y cómo vive este momento.

"Estoy en el hospital. A Federico le dieron una suite muy grande donde pueden estar los amigos y personas, me recosté un ratito porque me cayó la ficha recién de todo lo que pasó, se podría haber matado. Tengo que agradecerle a Dios que no pasó a mayores. Es de gravedad el tema de su brazo, lo operaron tres horas y encontraron arena, tierra y pasto dentro de la herida", precisó la actriz y conductora.

Y amplió: "No le pudieron arreglar el hueso y tiene clavos. Son dos operaciones. Una de limpieza que ya se le hicieron y ahora esta semana la otra. Lo están acribillando a calmantes y morfina porque los dolores son insoportables".

Sobre la salud de Federico Bal amplió: "Está bien de ánimo, nos tratan muy bien en la clínica. Sofía (Aldrey) se queda a cuidarlo a la noche. Están juntos todo el día, se instaló en la habitación, no fue al hotel. Hay mucho amor. Hacía lo mismo que yo con Santiago, la historia vuelve a repetirse".

"Está todo filmado para Resto del mundo el accidente. Es una fractura expuesta y anoche nos enteramos que se fracturó la nariz también porque tenía los anteojos y el pómulo, fue un accidente grande", cerró Carmen Barbieri.