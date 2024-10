Las fotos del cumpleaños de Mirko, el hijo Marley: la especial torta que le preparó el conductor

"Arrete de Cumple! @mirko_ok 7 años ya!", indicó Marley en su posteo en Instagram donde mostró varias imágenes de lo que fue la celebración.

Del festejo formaron parte amigos de Marley del ambiente artístico con sus hijos. Dijeron presentes: Jésica Cirio con su hija Chloé, Belén Francese con su hijo Vitto y Vicky Xipolitakis con el pequeño Salvador.

Todos disfrutaron de una distendida charla, rica comida y bebida mientras los nenes disfrutaban de todos los juegos que había en el lugar como un gran inflable.

Marley mostró un video donde Mirko le daba su veredicto a la torta que le preparó con mucho amor para que lleve al colegio y comparta con sus amiguitos.

"Aprobé haciendo la torta de la escuela", indicó con alegría el conductor tras el resultado del postre. Y su hijo le dijo con total ternura: "Estaba genial, era una de las más ricas".

Las fotos del cumpleaños número 7 de Mirko, el hijo de Marley.

El Negro Oro defendió a Marley tras las denuncias en su contra: "Hay una cacería de brujas"

En A la tarde, América Tv, el periodista Oscar Negro González Oro defendió este jueves al conductor Marley tras las denuncias que se conocieron en su contra.

"No me comuniqué con él, no soy amigo, pero tenemos una relación de respeto mutuo. Estuve con él en el cumpleaños de Susana (Giménez), hablamos de su hijo. Me da la primicia en el cumpleaños de Susana, el 31 de enero, que iba a tener una beba. Y cuando escucho este tipo de noticias no me pone bien, me da tristeza", comenzó diciendo el comunicador que desde hace unos años vive en Uruguay.

Y aseguró: "Hay una cacería de brujas enorme en Buenos Aires, y todo es por plata.Todo lo que se dice y hace es por plata, porque Marley creo que ya presentó los documentos que ratifican que no es cierta la versión que hace el denunciante".

"De todos modos, ni vos ni yo somos fiscales ni jueces, dejemos que la Justicia opere, y bueno... que ocurra lo que tenga que ocurrir".

Por último, sostuvo:"Yo creo en Marley. Él presentó los papeles, presentó los mails, presentó con su abogado todo lo que tenía que presentar. Hay también una extorsión que también es un delito. ¿Pueden convivir los dos delitos? Ok. Pero bueno... veremos qué dice el juez".