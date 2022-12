Las fotos del look que eligió Mirtha Legrand para recibir la Navidad en familia

Nacho Viale, su nieto y productor, la paso a buscar por el departamento donde vive la diva en Avenida Libertador, al rededor de las 22 hs, y desde allí partieron rumbo al festejo familiar.

Aunque aún no hay nada definido, se espera que Mirtha regrese a la pantalla chica con su programa el 19 de febrero del 2023, y de concretarse esta propuesta la diva celebraría sus 96 años en el aire, algo histórico para la televisión argentina.

Crédito: RS Fotos

Mirtha Legrand hizo su predicción y dio el resultado del partido entre Argentina y Francia

A pocas horas del partido entre Argentina y Francia por la final del Mundial Qatar 2022, Mirtha Legrand se animó a predecir un resultado en su último programa del año de La Noche de Mirtha en la pantalla del Trece.

Con un vestido acorde a la albiceleste, la diva sumó un detalle para mostrar su apoyo a la Selección Nacional que dirige Lionel Scaloni.

Mirtha usó una escarapela con brillos y el número 10 en honor a Lionel Messi, y se mostró expectante para el partido de este domingo: “Vamos a ganar”.

Luego agregó: “Yo digo que ganamos 3 a 2”. Consultada por su abuela, Juana Viale se mostró con cautela y no quiso arriesgar un resultado: “A mí no me gusta decir esas cosas y vaticinar…”.