El importante proyecto que unirá una vez más a Flor Peña y Marley: qué harán en 2026

"El canal los quiere para el 2026, ya han tenido varias reuniones y falta que se pongan de acuerdo en lo económico. Sería la primera vez con algo propio en el streaming para ambos", le dijeron a este portal.

Cabe destacar que Olga tiene en su programación a importantes figuras y este año fueron el canal de streaming más visto del mundo en YouTube dos veces con las entrevistas y los shows de Milo J y María Becerra en el programa Tapados de laburo.

flor peña marley.jpg

Qué dijo Flor Peña sobre la versión que dio Marcela Feudale sobre su video íntimo

En 2012, Florencia Peña vivió un calvario cuando se filtró un video íntimo con su entonces marido, Mariano Otero. Para la actriz fue uno de los momentos más duros de su vida.

Y ahora, la noticia volvió a los medios cuando Marcela Feudale contó en una nota con LAM (América TV) lo que se decía en los pasillos de la productora Ideas del Sur en aquellos tiempos: reveló que se vinculaba a Mariano Iúdica como la persona que lo había filtrado.

Luego en Puro Show (El Trece) dieron más detalles tras la nota de Feudale muy fuerte vinculándolo a Iúdica. "En este canal (eltrece) hacían 'Dale a la tarde', que en ese momento se había filtrado el video tremendo a Flor Peña. Feudale dijo que en los pasillos contaban que quien lo había filtrado era Mariano Iúdica. Estuve hablando con el entorno de Florencia y me cuentan esta situación", dijo Pampito.

"Se sospechaba que él lo había sacado de adentro del teléfono", tiró Feudale en la entrevista con LAM. "Flor no la está pasando bien con que otra vez hayan sacado a luz este tema", sumó el periodista de Puro Show.

Lo cierto es que en diálogo con PrimiciasYa, Flor Peña se refirió por primera vez a este tema e hizo una tajante aclaración al desmentir a Marcela Feudale: "Nada más alejado de la verdad. Nunca la Justicia lo barajó como hipótesis, ni yo tampoco. De hecho con Mariano tenemos hoy muy buena realacion. Eso no es verdad".

"Hoy me levanté con un montón de mensajes y tuve una mañana tremenda, por eso tarde en contestar. Yo la banco a Feudale, pero no sé pobre de dónde lo sacó. Quiero aclarar esto que es mentira y tengo muy buena relación con Mariano. Yo estoy acostumbrada a que me adjudiquen cosas que no son, por eso quiero destrabar este tema. Si eso fue un rumor en su momento, no me puedo hacer cargo. Pero no es así", cerró Flor Peña su aclaración.