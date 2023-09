Las fotos de Ivana Nadal en Europa y su particular reflexión: "Nada de mal olor..."

Al despedirse de París, Francia, la modelo compartió una curiosa reflexión: "Merci Paris. Me voy absolutamente enamorada y agradecida de todo tu amor y tu belleza", comenzó su mensaje.

Y luego añadió detalles en particular remarcando la higiene del lugar: "Nada de mal olor, mal humor o suciedad. Todo precioso y absolutamente estético".

"Vuelvo para tu próxima primavera. Orgullosa de poder cumplir con lo que alguna vez creí tan lejano… Me amo, me honro y me celebro", remarcó la influencer.

Luego, desde Holanda, Ivana Nadal destacó: "Amsterdam de mi vida. Me convierto en una nena a cada segundo de la sorpresa que me genera todo lo que sos tanto que hasta tenés la fábrica de la mejor birra que existe".

"Gracias Dios por todo lo hermoso que estoy viviendo. Me siento muy abundante", expresó maravillada por la experiencia europea vivida.

En medio de su tour por Europa como turista, la modelo comparte así sus sensaciones al visitar cada uno de los lugares y lo que le genera en su interior.

Ivana Nadal compartió el insólito método que adoptó por el que dejó de usar desodorante: "¡Es mágico!"

Tras instalarse en México en diciembre pasado luego de su intento fallido de que irse a vivir a Estados Unidos, Ivana Nadal sorprendió desde sus redes sociales con una extraña recomendación.

Desde Tulum, la ciudad del país azteca donde se asentó, Nadal reveló a sus casi 3 millones de seguidores el reemplazante natural que encontró para el desodorante que, según afirmó, funciona de maravillas.

Así, después de mostrar su nuevo hogar en el Caribe mexicano, Ivana Nadal contó el tip que le reveló un desconocido para combatir la transpiración y que tras probarlo, comprobó los excelentes resultados.

"Me estoy por ir al gimnasio, pero antes de salir me voy a poner desodorante, que ya no me pongo desodorante, me pongo limón", contó desde una de sus Instagram Stories.

Al mismo tiempo, confió: "Fue lo mejor que me pasó en la vida. Me lo habían dicho, lo dejé pasar porque es más fácil ir a un supermercado a comprarte un desodorante y ponerte". "Odiaba el desodorante, odiaba el olor, me daba olor a transpiración, me manchaba la ropa...", explicó acto seguido.

En tanto, sobre cómo se enteró de los beneficios del cítrico, la influencer detalló: "Un día me crucé a un señor en Cozumel que me dijo 'No uses desodorante, ponete limón'. Y dije 'Bueno, voy a probar'. ¡Ey! Es mágico eh, mágico", concluyó. Y como para que no queden dudas, en la misma storie reafirmó el tip asegurando que es "Épico".