Adrián Suar plantó su postura sobre la conflictiva situación de Marcelo Tinelli: "Se le está..."

Tras la interna familiar que destapó Juanita Tinelli con su posteo en Instagram cuestionando cierto accionar de su padre Marcelo Tinelli y el revuelo que generó en los medios, quien dio su tajante opinión al respecto fue Adrián Suar.
El productor Adrián Suar se refirió a la interna familiar de Marcelo Tinelli y las voces del medio que se escucharon hablando de su caso.
El gerente de programación de El Trece se refirió a este tema y también dejó abierta la posibilidad a un espacio al aire al conductor en 2026 en el canal del solcito.
"Las puertas abiertas de El Trece siempre están, él ya lo sabe. Seguramente si encontramos algún formato que encaje con la pantalla, Marcelo estará, es una figura que acompañó muchísimos años esta pantalla y seguramente va a volver", manifestó Suar en charla con el ciclo Puro Show (El Trece).
Y consultado sobre las criticas de otros famosos que recibió el conductor, Adrián se mostró firme en su postura: "Se le está pegando demasiado. No me gustan cuando salen a hablar así sobre todo la gente de los medios".
"A mí no me gusta, no promulgo ese tipo de cosas", insistió Suar dejando en claro su total desacuerdo a la andanada de críticas que recibió Marcelo Tinelli tras estallar la interna en su familia y su complicado presente económico.
Además, destacó el buen presente de la serie La Hija del fuego: la venganza de la bastarda (Disney+) que protagoniza la China Suárez y de la cual es productor.
"Sabíamos que cuando empezamos a craner ese culebrón estaba muy seguro, me gusta el mucho el género de la telenovela con esa venganza y por lo que me están diciendo la está rompiendo", comentó.
Y destacó sobre el papel de la artista y el por qué de su elección: "Me acuerdo su último trabajo en ATAV. Daba bien para el personaje, la tuve varias veces en Pol-Ka y es una muy buena actriz, mejor de lo que ella cree".
Florencia Peña habló este jueves en el programa Intrusos (América TV) y no esquivó el tema de la complicada situación que atraviesa Marcelo Tinelli y su familia.
“Yo jamás le pegué a un compañero, aun si tuve algún problema, porque yo soy de las que cree que si tiene un problema llamo por teléfono y me junto a tomar un café”, indicó la actriz.
"Con respecto a Marcelo, tampoco le voy a pegar, no sé qué es lo que le está pasando, pero yo la pasé bien cuando laburé con él. Sé que hay mucha gente que laburó mucho gracias a él y espero que él solucione su problema", continuó sobre la situación del conductor.
Florencia Peña recordó el vínculo familiar que la unió un tiempo a Juanita Tinelli y guarda los mejores recuerdos de la joven: "A Juanita la quiero, saben que fue la novia de mi hijo durante un par de años y la tuve en casa mucho tiempo, la quiero mucho. Espero que esté bien y la abrazo y le mando un beso como mamá”.
La actriz remarcó que si bien hace un tiempo no dialoga con él, mantiene una buena relación con el famoso conductor: “Con Marcelo no hablé, pero con él buena onda. Cuando saldó su deuda nosotros nos mensajeamos, yo le deseo lo mejor y es alguien que es parte de nuestra Argentina, de nuestra idiosincrasia”, finalizó entiendo el momento que él atraviesa.