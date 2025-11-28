Adrián Suar plantó su postura sobre la conflictiva situación de Marcelo Tinelli: "Se le está..."

"A mí no me gusta, no promulgo ese tipo de cosas", insistió Suar dejando en claro su total desacuerdo a la andanada de críticas que recibió Marcelo Tinelli tras estallar la interna en su familia y su complicado presente económico.

Además, destacó el buen presente de la serie La Hija del fuego: la venganza de la bastarda (Disney+) que protagoniza la China Suárez y de la cual es productor.

"Sabíamos que cuando empezamos a craner ese culebrón estaba muy seguro, me gusta el mucho el género de la telenovela con esa venganza y por lo que me están diciendo la está rompiendo", comentó.

Y destacó sobre el papel de la artista y el por qué de su elección: "Me acuerdo su último trabajo en ATAV. Daba bien para el personaje, la tuve varias veces en Pol-Ka y es una muy buena actriz, mejor de lo que ella cree".

Florencia Peña habló sobre el difícil presente de Marcelo Tinelli

Florencia Peña habló este jueves en el programa Intrusos (América TV) y no esquivó el tema de la complicada situación que atraviesa Marcelo Tinelli y su familia.

“Yo jamás le pegué a un compañero, aun si tuve algún problema, porque yo soy de las que cree que si tiene un problema llamo por teléfono y me junto a tomar un café”, indicó la actriz.

"Con respecto a Marcelo, tampoco le voy a pegar, no sé qué es lo que le está pasando, pero yo la pasé bien cuando laburé con él. Sé que hay mucha gente que laburó mucho gracias a él y espero que él solucione su problema", continuó sobre la situación del conductor.

Florencia Peña recordó el vínculo familiar que la unió un tiempo a Juanita Tinelli y guarda los mejores recuerdos de la joven: "A Juanita la quiero, saben que fue la novia de mi hijo durante un par de años y la tuve en casa mucho tiempo, la quiero mucho. Espero que esté bien y la abrazo y le mando un beso como mamá”.

La actriz remarcó que si bien hace un tiempo no dialoga con él, mantiene una buena relación con el famoso conductor: “Con Marcelo no hablé, pero con él buena onda. Cuando saldó su deuda nosotros nos mensajeamos, yo le deseo lo mejor y es alguien que es parte de nuestra Argentina, de nuestra idiosincrasia”, finalizó entiendo el momento que él atraviesa.