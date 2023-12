Las fotos de la gran fiesta de fin de año de Intrusos: música, tragos y pura diversión

intrusos fiesta 3.png

Flor de la V, Karina Iavícoli, Pampito, Alejandro Guatti, Gonzalo Vázquez, entre otros integrantes del ciclo, junto a todo el equipo de producción y cámaras se dieron cita allí para despedir el año. Entre ellos, Alfonso Oliva, Sol Pisani, Celeste Harriague, Beto Stark, Mikel Cardaci, Natali Ricoy, Evangelina Araoz, Hernén León, Lorena Castro y el productor general Martín "El Mudo" Salinas.

El histórico programa de espectáculos que se emite por la pantalla de América cierra así un muy buen año y todos juntos disfrutaron de un momento a pura diversión después de tanto trabajo en el 2023.

Mirá las imágenes de la gran fiesta de despedida de año de Intrusos.

RS Fotos

flor de la v.jpg

Luciano El Tirri recordó el día que se juró no tomar más alcohol y cómo lo ayudó Mimi Alvarado

Luciano El Tirri estuvo junto a Mimi Alvarado en el piso de Intrusos, América TV, y recordó el día que se juró no tomar más alcohol, dejando un mensaje de esperanza para aquellos que pasan por una situación similar.

"En el tiempo de su adicción ahí yo sufrí mucho, lo padecí porque Luciano no era él. Hace muchos años que no toma alcohol y es un tipo hecho y derecho", recordó Mimi.

"Empecé desde chiquito a tomar cerveza y no te das cuenta. Un día en un viaje que hice a Bolivia, después me fui para Colombia, y cuando llegué le dije a ella: ‘si llego vivo a Buenos Aires no tomo más’", recordó el Tirri.

"Luciano estaba en un punto que se tomaba una copa de champagne y ya cambiaba totalmente. No lo podía manejar", reconoció Alvarado.

"Estaba en un nivel que compraba petacas, cualquier cosa tomaba. Luciano salió de la adicción por él mismo, no puede oler el alcohol", añadió.

Y Luciano contó que fue él mismo quien decidió cambiar su vida: "Fue un clic inmediato y me cambió radicalmente, por eso amo hablar de esto. Está en uno en decir: a partir de hoy quiero ser otro".

"La resaca que le agarraba era taquicardia y le afectaba el sistema nervioso, pensaba que se moría. Ahí hizo el clic", se sinceró Mimi Alvarado.