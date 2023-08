Las fotos de la novia de Luis Miguel en Buenos Aires: shopping y una intempestiva reacción

Novia Luis Miguel (2).jpg

El jueves pasado, mientras el artista estaba en la prueba de sonido en el Arena de Buenos Aires, Paloma se quedó descansando el hotel junto a sus hijas.

Después de unas horas, la diseñadora se movió por la ciudad para comprar algo para comer y helado de la marca favorita de Luis Miguel. Como no encontró el gusto de preferencia del cantante, se regresó al Faena.

Novia Luis Miguel 2.jpg

El viernes, Paloma se dirigió al Arena de Buenos Aires para presenciar el show de su pareja. La joven vio el concierto desde una ubicación casi de incógnito, desde un lateral, casi por detrás del lado derecho, en una ubicación directo al escenario.

Cuando regresó al Faena, ella y su novio pidieron comida a una famosa parrilla argentina, que le fueron a buscar los custodios y choferes.

Al día siguiente, Paloma salió en compañía de sus hijas. Almorzó empanadas criollas. Como había mucha gente en el resto, no se bajó de su camioneta.

Novis Luis Miguel 3.jpg

Más tarde, la diseñadora se fue a recorrer Once, Palermo y Balvanera. Solo bajó del vehículo en una casa naturista. Al ver a los paparazzi que la seguían, la novia del artista huyó despavorida.

Finalmente, Paloma intentó hacer shopping en Patio Bullrich, en el barrio de Recoleta. Se la notó un tanto incómoda por la presencia de las cámaras en las inmediaciones. Tras un rato en ese lugar, la novia de Luis Miguel salió con su hija y se fue casi corriendo a su camioneta.

El sábado, Paloma tenía planeado ir de compras. Sin embargo, eso no ocurrió. Solo salió del Faena pasadas las 21 para cenar con su pareja en un restaurante de sushi en Puerto Madero.

El domingo, el personal de seguridad del artista intentó despistar a los paparazzi. De todos modos, apenas dejaron el hotel pasadas las 20:30, rumbo al Arena de Buenos Aires, donde el mexicano brilló con sus éxitos, en su tercera presentación en el país.

novia Luis Miguel (3).jpg

Crédito: RS Fotos.

Nazarena Vélez contó todos los detalles de su noche íntima con Luis Miguel

Este lunes, en LAM (América TV), Nazarena Vélez reveló todos los detalles de su noche íntima con Luis Miguel.

Yanina Latorre -que está reemplazando a Ángel de Brito- le preguntó a Naza cómo fue que la contactaron allá por la década del 90 para conocer al Sol de México. "Fui yo sola, cual larva. Nadie me buscó, yo era fan de él", afirmó.

"Tengo una amiga que es productora que me dice 'mañana se hace en el Sheraton una cena donde me pidieron que lleve cinco, seis chicas diosas'", recordó la modelo. "Es un poco la manera en la que opera Luis Miguel", acotó Yanina, quien rememoró que Luciana Salazar también pasó la noche con el artista.

"No había nadie que yo conozca ese día, pero eran bombas las chicas. Dije 'voy'. 'Vas a quedar como un gato', me dijo. 'No me interesa, quiero ir', le dije", sumó.

"Era post show. Esto fue en su habitación y comimos. Yo creo que para después las chicas que querían se quedaban. Yo iba en modo fan", dijo. "Si te ofrecía quedarte...", tiró Yanina. "Me ofreció", le confirmó. "No te creo nada", lanzó la mujer de Diego Latorre.

"Yo tenía 22 o 23 años. No te hagas la canchera, a los 23 y como nos criaron a nosotras, ¿de verdad?", le preguntó la exvedette. "Le daba", le respondió Yanina. "Yo no, no le di. Fui en modo fan. Yo me casé virgen. Tenía esa cosa de que si tenés relaciones sexuales... hoy sabés cómo le doy", reflexionó.

La rubia quiso saber más detalles de esa noche y le volvió a preguntar sobre Luis Miguel. Nazarena contó que en la habitación del hotel había almendras y champagne y que Luismi estaba vestido todo de negro: tenía una remera y un pantalón sastrero. "Tenía 25 años. Tenía puesto perfume, era muy caballero, muy amoroso", detalló. "Yo fui directamente a la habitación. Yo no cené, me quedé sentada en el piso. Yo tenía puesto un enterito de jean, remera y zapatillas", expresó.

Yanina insistió con que no le creía. Y ahí Naza le respondió: "Pero por qué te voy a decir que no, me acosté con cada bol..., y no te voy a reconocer a Luis Miguel, ¿me estás cargando?".