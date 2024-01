Las fotos de las relajadas vacaciones de Sofi Martínez a puro sol y pileta tras separarse de Diego Leuco

"Verano y buena vida en vacaciones", expresó la periodista deportiva en el posteo donde compartió algunos momentos de lo que son sus vacaciones a puro relax tras separarse de Leuco.

En las imágenes se la ve a Sofi disfrutando de un día soleado en bikini en el agua y descansando sobre un inflable, después de un 2023 con mucho trabajo y de gran éxito.

Cabe recordar que en octubre del año pasado, Sofía y Diego pasaron por una fuerte crisis y dejaron de convivir juntos, luego de ella que había mudado al departamento de él. Luego se confirmaría el final del noviazgo que duró dos años.

Mirá las fotos de las vacaciones de Sofía Martínez.

Sofi Martínez reveló al aire, sin querer, qué le dijo a Diego Leuco al separarse

Fue allá por el mes de octubre cuando los periodistas Sofía Martínez y Diego Leuco confirmaban su separación tras dos años en pareja. Desde entonces muchas fueron las especulaciones sobre las causas de la ruptura.

En tanto, por estas horas cuando Leuco precisamente salió a desmentir las versiones de romance que le adjudicaron con Yoyi Francella, compañera de aire en Luzu TV, fue Sofi quien de alguna manera se refirió nuevamente a la ruptura con el ex conductor de Telenoche, dando a entender que habría sido ella quien tomó la decisión.

Todo sucedió en el programa Perros de la calle, donde participa Martínez. En una de las habituales charlas del ciclo radial de Urbana Play debatían sobre el engorroso momento al tener que terminar una relación.

Fue allí cuando Sofía deslizó: “Si vos sabés que vas a dejar a alguien, el tema es dónde… ¿Lo citas en un bar? ¿Vas a la casa de esa persona? ¿Le decís que venga a tu casa?”.

“En tu casa, no. Porque después la tenés que echar de tu casa… Y vos te podés ir de la casa de él”, intervino Andy Kusnetzoff, mientras que Harry Salvarrey agregó: “Yo, igual, si llorás, no te dejo. No puedo”.

“¡Es muy difícil! Y hay una pregunta que para mí es muy difícil, cuando dejás, que es cuando te dicen '¿no me amás más?'", confesó la periodista deportiva.

“La respuesta para mí es muy clara y es 'Sí, te amo, pero como dice (Gabriel) Rolón, a veces con el amor no alcanza'. Si citas a Rolón, nadie te va a pelear”, sugirió picante entonces Andy, e inesperada e instintivamente a Sofí Martínez se le escapó: “Sí, bien… ¡yo hice lo mismo!”.