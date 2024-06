Las fotos de Marisol, la novia de Martín Ku de Gran Hermano, antes de operarse la nariz

Lo cierto es que en las redes sociales se conocieron las fotos del antes y después de Marisol antes de realizarse el retoque estético en su rostro.

martin ku marisol.jpg

En su momento, la novia del Chino aclaró que la operación no fue por canje de publicidad en redes, como suele especularse en estos casos.

“No fue de canje. Todo me lo pago yo. La gente por ahí no sabe. Hace cuatro años que trabajo para una empresa de afuera. Trabajo un montón”, sostuvo Marisol al respecto.

Mirá las imágenes de la novia del Chino de Gran Hermano antes de operarse la nariz y de ingresar a la famosa casa.

marisol novia martin ku.jpg

marisol novia martin ku 1.jpg

Gran Hermano: Martín Ku sorprendió a su novia con un reclamo que la dejó sin palabras

Ingresaron a la casa de Gran Hermano, Telefe, los seres queridos de los seis participantes finalistas y una dupla que se llevó la atención de todos fue la de Martín Ku con su novia Marisol.

Pasada la euforia del reencuentro luego de seis meses, los jóvenes protagonizaron su primera discusión cuando Martín le hizo un inesperado reclamo por lo que fue su entrada en el congelados.

“Amor, me diste un abrazo así nomas. ¿No me veías cómo te hacía con los ojos? Era para que me abraces más fuerte y me hiciste esto nada más y te fuiste”, expresó Martín con un tono exasperado.

Sin embargo, su novia se justificó explicando que no entendió sus gestos y aseguró: “Yo pensé que me decías que vaya a mirar toda la casa. Sos un exagerado”.

"¡Noo! Después volviste me dijiste algo y te fuiste. ¡Yo te hacía con los ojos para que me abraces fuerte!", insistió el joven.

Sin embargo, finalmente ambos estuvieron de acuerdo en que era situación compleja y terminaron la charla con un abrazo y un beso tal como ellos querían.