Las fotos más sensuales de Luciana Macías, la novia de Manzana de Gran Hermano 2023

En este sentido, se conoció que Manzana está en pareja con Luciana Macías, una joven tucumana que tiene casi 50 mil seguidores en su cuenta de Instagram.

Ambos se muestran juntos en varias fotos y se muestran muy enamorados. Luciana suele causar suspiros entre sus seguidores con su escultural figura e incluso tiene su propia cuenta en OnlyFans y Telegram, donde monetiza y comparte contenido para adultos.

La novia y el mejor amigo de Manzana de Gran Hermano 2023 hablaron tras la dura denuncia al participante

Federico Farías, alias Manzana o Big Apple fue el primer participante de Gran Hermano 2023, Telefe, en ingresar a la casa. El tucumano de 24 años es conocido tanto por su música como por su desempeño como streamer de Twitch.

Pero al poco tiempo de ser reconocido en televisión, afloraron las denuncias contra él. Varios usuarios lo acusaron de “transfóbico” en X, a tal punto que pidieron que lo expulsen del programa.

“No nos olvidamos de la transfobia de Manzana, tiene que ser el primer eliminado de Gran Hermano”, escribió una usuaria de la red social.

En el video dando vueltas, se lo escucha a Federico Farías hablando en contra de la influencer tucumana Danelik Star, de manera discriminatoria.

Y en diálogo con PrimiciasYa, su novia Luciana Macías y su mejor amigo Manu Benítez, salieron a defender a Manzana.

-¿Cómo vieron el ingreso de Manzana a la casa de GH?

Luciana: El ingreso de Fede lo vimos muy positivo y sobre todo gracioso, estaba muy contento y emocionado de estar ahí.

Manu: Si, él anhelaba mucho estar ahí y estamos felices de verlo adentro de la casa. Me pone orgulloso verlo que refleja realmente lo que es él: una persona de buen corazón, humilde y transparente.

-¿Cómo es Manzana y cómo creen que jugará e dentro de la casa?

Luciana: Va a ser él mismo y va a jugar limpio.

Manu: Hablé mucho con él todos estos días previos a su ingreso, tiene muy bien en claro que es un juego, tiene mucha fe que podrá ganarlo mostrándose tal cual es. Una persona que te hace reír cada dos palabras que dice, con muchas anécdotas de vida luchándola solo contra el mundo, pero a su vez es muy competitivo y entra para ganarlo como ha ganado contra una sociedad que muchas veces lo ha puesto en duda y logró muchas cosas inmensas sin que nadie confíe en él en su momento.

-¿Cómo tomaron las críticas hacia él por el escándalo con la Influencer tucumana y tratándolo de transfóbico?

Manu: Estoy muy en desacuerdo de que lo traten de transfóbico y homofóbico, se basan en un echo completamente aislado y no habitual, provocado por un momento de enojo e impulsividad causado por que lo habían agredido a su amigo y a él... ¿Quién en algún momento no ha dicho algo que no piensa ni está d eacuerdo solo por enojo? En el grupo tenemos amigos gays y hasta una amiga trans, de mucha confianza, asi que es completamente erróneo lo que dicen. Es una persona que empatiza demasiado y lo irán viendo día tras día.

-¿Creen que puede durar mucho tiempo en la casa de GH?

Luciana: Creemos que sí, tiene mucho para ofrecerle a la casa.

Manu: Sí, tiene muchísimas cosas que harán entretener a la gente y servirán para el show. A su vez tiene cosas que inspiran a la gente a que todo en la vida se puede lograr aunque no tengan apoyo de nadie, como le pasó y pasa a él.