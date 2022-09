Las fotos de Pampita y Benjamín Vicuña juntos ¡ultra elegantes y con la mejor de las ondas!

Pampita Givenchy.jpeg

Con un vestido rojo al cuerpo súper sexy y pelo ultra lacio, Pampita fue el centro de atención de la noche no sólo por su encuentro con el padre de sus hijos varones sino por su habitual elegancia. En tanto, Benjamín Vicuña optó por un look más casual con pantalón, remera y saco negros con el detalle de las zapatillas blancas.

Benjamín Vicuña Givenchy.jpeg

Claro que además del actor y la modelo, otras figuras de la farándula local como Zaira Nara, Sofía Zámolo o Cande Ruggeri y pancita, tampoco quisieron perderse semejante evento social y ¡el perfume de regalo!.

Sofía Zamolo, Cande Ruggieri y Pampita - givenchy.jpeg

Zaira Nara Givenchy.jpeg

La fuerte respuesta de Benjamín Vicuña sobre si va a protagonizar una película con Pampita

Benjamín Vicuña y Pampita podrían volver a estar juntos en un nuevo proyecto, según comenzó a barajarse en el mes de agosto pasado. Al parecer, una película quiere a la ex pareja junta y como protagonista.

Así, el actor chileno contó en LAM si aceptaría el papel y de esa forma trabajar con la mamá de sus tres hijos. “Por supuesto. ¿Por qué no?”, señaló el actor al ciclo de América TV.

pampita-benjamin-vicuña.jpg Pampita y Benjamín Vicuña, tentados para trabajar juntos a 7 años de su escandalosa separación.

“Ni siquiera es por la incomodidad. A veces porque también el foco se pone en otro lugar. Esa decisión de trabajar o no con ex, tiene que ver con que tal vez el proyecto exige que el foco se ponga en el tema”, explicó junto a Laurita Fernández y Rafael Ferro, sus compañeros de la obra El método Grönholm. “Por ahí uno tiene que sacrificar y decir ‘prefiero en esta no estar’ porque se desvía el tema, más allá de la incomodidad o de la comodidad o de si terminaste bien o mal”, sumó.

“Yo sé que no nos van a creer, pero lo que buscamos es que nuestro trabajo hable por nosotros. Cuando uno hace una película lo que buscamos es que se hable de la historia, lo mismo con una obra de teatro. Trabajar con un ex no ayuda mucho en ese sentido”, concluyó.