Benjamín Vicuña apuntó con todo contra APTRA: el fuerte motivo de su enojo.

Benjamín Vicuña -Torcuato en ATAV.jpg En 2019, Benjamín Vicuña encarnó al malvado Torcuato Ferreyra en la novela de Polka, ATAV.

Al mismo tiempo, Benjamín Vicuña agregó: "Son un premio ya emblemático acá y se hizo un esfuerzo enorme de vestuario, maquillaje, de época, de trabajo, de diseño, de actuaciones y no tuvo los premios que merecía".

Asimismo, en otro pasaje de la entrevista de la revista, explicó que "Uno no vive para los premios pero es tan difícil hacer ficción en la Argentina, que una novela tan bien realizada como ATAV y con todo lo que generó desde la excelencia, hubiese sido lindo que se llevara el Martín Fierro de Oro, más allá de los trabajos particulares de los actores". Y para dejar en claro su postura, apunto: "Era un programa que reunía todas las condiciones para llevarse el Oro. Fue lo mejor de ese año en término de contenido pero entiendo que a veces es así".

Vicuña Ventura.jpg Recientemente el actor chileno reveló su molestia con Aptra, entidad que preside Luis Ventura, por no haber premiado a ATAV con el Martín Fierro de Oro.

Benjamín Vicuña destapó una antigua y sorpresiva pelea con Nicolás Repetto

Hace unos días Florencia Peña recibió en LPA (América TV) a Benjamín Vicuña, su compañero en la película Miénteme (Amazon Prime Video) quien, distendido, habló absolutamente de todo. Desde sus ganas de volver a enamorarse hasta la pelea que alguna vez mantuvo con el conductor televisivo Nicolás Repetto, años atrás, por culpa de su pasión por el fútbol.

En medio de la sección la ruleta de las anécdotas, al chileno tocó relatar algo relacionado con el título "Delantero puteador". Así, primero introdujo el tema aclarando: "Soy un gran delantero puteador. Mis compañeros de Telefe lo saben porque jugábamos los miércoles y tiendo a creer que es al final de la Copa del mundo y no... Es un partido entre viejos de mierd... sobreactúo un poquito".

benjamin vicuña pelea Nico Repetto - captura LPA.jpg Benjamín Vicuña, de visita en LPA (América TV).

Hecha la aclaración pertinente, Benjamín Vicuña se dispuso a contar que una vez se peleó con Nicolás Repetto. "Invitado a jugar a la pelota en Punta del Este, empecé a jugar y dar la vida. Había mucho amiguismo ahí y yo era sapo de otro pozo", recordó el chileno. "En un momento, me pegaron por atrás y yo reaccioné (hizo el gesto del instintivo codazo a modo de defensa), y era Nico. Y Repetto se enojó, se acercó y me tiró un (gesto de cabezazo tocándose la nariz). Ahí se metieron todos (a los gritos), mucho folklore", sumó el ex de Pampita.

Ante la expectativa de todos los presentes en LPA por saber si la pelea pasó a mayores, el compañero de ficción de Flor Peña concluyó que la vieja anécdota asegurando que "Tiene un remate triste: todos siguieron jugando y me echaron a mí solo. Me pareció muy raro eso". En tanto, a modo de broma, Vicuña concluyó que a raíz de ese episodio "Terminó mi carrera en el fútbol".