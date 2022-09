Pampita y Roberto García Moritán sorprendieron a Benjamín Vicuña: la foto

Pampita Moritán y Vicuña en El método gronholm.jpeg

Así, tras ver la función Pampita y Roberto García Moritán no dudaron a bajar a camarines para saludar a todo el elenco, momento que quedó retratado en una postal a la que también se sumó Laurita Fernández, la protagonista femenina del flamante éxito teatral de la calle Corrientes.

En tanto, también fue un buen momento para dejar claro que no hay ninguna mala relación entre Vicuña y Fernández, como se viene rumoreando. Asimismo, Carolina Ardohain además de compartir el encuentro desde sus redes sociales, también reflejó el saludo del elenco al final de la obra con un teatro repleto y aplaudiendo a más no poder.

Benjamín Vicuña habló del décimo aniversario de la muerte de Blanca, y su decisión de dedicarle un libro

Benjamín Vicuña está pasando por una de las peores semanas de su vida. Tras una dura batalla, falleció su padre Juan Pablo Vicuña Parot, y este jueves 8 de septiembre se cumplieron diez años de la muerte de su hija Blanca. El actor regresó de Chile, fue al teatro donde presenta El método Grönholm, y habló en exclusiva con LAM (América TV).

“Es un día muy especial porque también es el aniversario de mi hija. Lo mejor es subirse al escenario. Me gusta, me hace volar y es un homenaje para las personas que uno quiere”, dijo el ex marido de Pampita.

Sobre la despedida de su padre, aseguró que "fue algo bonito. Un momento difícil de transitar y uno lo entiende y lo sabe. Lo pudimos transitar en familia, bien, con mis hermanos, como corresponde”.

El ex de La China Suárez dio detalles exclusivos del libro que escribirá en honor a su hija. “Cerré un ciclo, si se puede decir de una manera. Son 10 años, pasaron volando”, dijo y agregó "de alguna manera encontré en estas publicaciones un feedback, un encuentro con personas que lo vivieron, que lo están viviendo y que no encuentran consuelo”.

“El libro tiene que ver con una compañía, una especie de referencia de algo tan doloroso que cuesta ponerle palabra. Es algo que me inspira, que me llena y por supuesto que se lo voy a regalar a mis hijos también”, cerró Vicuña.