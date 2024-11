Las impactantes declaraciones de las testigos de María Fernanda Callejón que complican a su ex, Ricky Diotto

Así lo revelaron este jueves en Desayuno Americano (América TV), al compartir parte de las declaraciones de dos de las testigos que en su momento presentó Callejón ante la Justicia. Se trata de una vecina del country, de nombre Nadia, y otra persona, Patricia P, presentada como asesora legal de la exvedette.

"Fue el día 5 de junio de 2022, era domingo, entre las 22 y las 23:30 hs. Yo estaba en casa, vivo en una calle que da a la rotonda, la veo a Fernanda sentada en la rotonda con una campera inflada larga, color blanca. La llamo por teléfono y le digo que se venga para casa, se acercó y me dijo que había tenido una discusión con Ricky y que Giovanna estaba en la casa, que él la había agarrado de los brazos y la había empujado, que ella se fue a caminar", dice en un comienzo la declaración judicial de la vecina de Callejón.

Al tiempo que agrega: "Recuerdo que lloraba mal y estaba nerviosa. Yo ya venía sabiendo que ellos estaban mal porque no se llevaban bien entre ellos, ella venía pensando en separarse, yo sabía eso pero por arriba".

Y sobre si le mostró los brazos, aseguró: "Sí, y tenía como la marca de la agarrada de él a la altura por encima de los codos en ambos brazos", así como agregó que "Callejón le contó que Diotto le recriminaba constantemente que ella no hacía nada en la casa y que él se encargaba de todo lo económico".

La declaración de Yanina P, la testigo de María Fernanda Callejón que aseguró presenciar la violencia de Ricky Diotto

En tanto, la otra testigo que complica por demás de Ricky Diotto es Yanina P., asesora legal de María Fernanda Callejón, quien frente a las autoridades dijo ser "testigo auditivo" de la supuesta violencia ejercida por el dentista sobre la exvedette, dado que admitió no haber estado presente.

"Ella me llama para contarme que venía con situaciones de violencia verbal, y me consultaba qué hacer. Yo le dije que es difícil probarlo pero que lo ideal sería que lo grabara", expresó en primer lugar.

Y acto seguido, describió: "Yo le expliqué cómo hacer pero ella no sabía. Entonces le propuse que ante una situación lo grabara como enviándome a mí un mensaje de voz por WhatsApp. Ahí fue cuando recibo un audio de ella esa misma noche donde escucho que Diotto, con una voz lineal y tranquila, le dice con palabras agresivas que su trabajo no le sirve para nada, que sin él ella no era nadie".

Así como por último relató lo que Callejón le contaba sobre los conflictos que vivía con el padre de su hija. "Recuerdo que ella me decía que era él quien le había pedido a ella quedarse en la casa y él le respondía que ni eso hacía bien. Incluso recuerdo que él hablaba tranquilo, pero ella subía el tono de voz", al tiempo que agregó que en la conversación surge "un conflicto por una camioneta nueva que se habían comprado. Ambos querían usarla y él le dice 'quién te creés que sos negra, que no querés usar un auto común", concluyó.