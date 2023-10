Las increíbles fotos del viaje de Pampita en un lugar soñado

Lo cierto es que la modelo fue convocada por una lujosa marca de perfumes, lo cual le permitió ser parte de un increíble evento y conocer a otras colegas internacionales.

Como no podía ser de otra manera, Carolina fue compartiendo las bellísimas postales en sus redes sociales y maravilló a sus seguidores con los increíbles paisajes e instalaciones del lugar.

Pampita en México

Pampita en México

Pampita en México

Pampita en México

Pampita en México

La implacable respuesta de Pampita sobre la detención del hermano de Roberto García Moritán

En Intrusos (América TV), la jurado del Bailando 2023, Pampita, habló este miércoles sobre la detención de su cuñado, Francisco García Moritán. "Lo que hagan mis familiares no me compete", afirmó la mujer de Roberto García Moritan.

“Te quería pedir una declaración por la detención de tu cuñado”, quiso saber el cronista del ciclo conducido por Flor de la V.“Lo que puedo decir es que tengo muchos familiares y lo que hagan mis familiares no me compete. Es inmanejable, tengo primos, tíos, sobrinos, cuñados, padrinos y me resulta imposible opinar por ellos y sus acciones”, expresó la modelo.

“¿Y qué pensaste cuando te enteraste de lo acontecido?”, le preguntó el movilero. “Siempre me sucede lo mismo. La que está expuesta y elige tener este trabajo soy yo entonces respondo por las acciones mediáticas mías, lo que le pase a los demás no me supera pero no tengo nada que ver”, dijo Pampita.

Francisco García Moritán fue detenido la madrugada del 20 de septiembre, luego de que haya dado positivo en un control de alcoholemia, y los policías le pidieran sus documentos, que eran falsos. El empresario terminó agrediendo a los agentes y los amenazó.