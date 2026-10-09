Las infidelidades de Wanda Nara y Mauro Icardi, bajo la lupa: la sorpresiva determinación de la Justicia

Pampito le preguntó directamente por un punto de conflicto entre ambos que fueron las acusaciones cruzadas de infidelidades y ahí Balbiani detalló qué determinó la Justicia en su resolución de divorcio sobre ese punto.

“Ninguno de los dos se comprobaron los cuernos, ni por el lado de Wanda con L-Gante, porque aparte lo nombran a L-Gante. A Keita Baldé no lo nombran, lo nombran a L-Gante y la nombran a Eugenia como modelo diciendo que no, que ninguno de los dos”, precisó la panelista.

Así la Justicia de ese país determinó que ni Wanda ni Mauro cometieron algún acto de infidelidad. Y en ese sentido, la panelista argumentó que “Wanda compareció oponiéndose al addebito, esto que decía de la infidelidad, y la Justicia no encontró pruebas”.

Ivana Icardi fulminó a Wanda Nara luego del divorcio de su hermano Mauro

Ivana Icardi celebró la sentencia de la Justicia que disolvió el matrimonio de Mauro Icardi y Wanda Nara con un mensaje filoso y le dedicó un saludo a la China Suárez.

La rosarina participa de Supervivientes All Stars 3, el reality español, y en una comunicación con el conductor Jorge Javier Vázquez le mencionaron a Wanda como su cuñada y su respuesta fue tajante: "El bicho de Wanda Nara ya no está en mi familia, es mi ex cuñada", disparó.

Y fue por más con un toque de provocación directa hacia la ex de su hermano: "Le mando un beso a la China Suárez que es mi guapísima nueva cuñada, que nos está viendo".

Por las condiciones del programa, Ivana Icardi todavía no estaba al tanto de la sentencia de divorcio dictada en Italia, aunque eso no cambió su postura hacia la empresaria, con quien está enfrentada hace tiempo y manifestó su apoyo hacia la actual pareja de Mauro.