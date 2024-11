Las inquietantes preguntas que le hizo Jamaica a L-Gante sobre Wanda Nara antes de integrarla a la familia

“Jamaica le preguntó a mi mamá: ‘¿qué es esa nena de papá?’, porque vio que en la tele salió una foto con Wanda y le hizo esa pregunta. Imaginate, tres años y haciendo esa pregunta”, dijo el artista.

A lo que luego le preguntaron cuál fue la respuesta que le dio Claudia Valenzuela a la nena y Elian sostuvo: “No sé qué le habrá dicho. Creo que le dijo que era la amiga”.

“¿Y si te pregunta a vos qué le decís?”, indagó Martín Rechimuzzi. Y el cantante comentó: “Y creo que le diría, no sé, ‘la amiga, la compañera de papá', algo más simple”.

Sobre los días que pasó junto a su hija y Wanda Nara en Río de Janeiro, L-Gante comentó: “La paso muy bien con ella cuando ando de acá para acá y disfrutamos mucho".

Y destacó la experiencia maternal de Wanda para conectar con Jamaica: "En este caso estuve despreocupado porque tengo a una señora mamá al lado que tiene experiencia, es buena onda, sabe, no es que estoy con alguien que me acompaña mal en decir: ‘ah, estás con tu hija, nos va a quitar disfrute’. No, disfrutamos a full”.

Wanda Nara, Lgante y Jamaica.jpeg

En medio del escándalo entre Wanda Nara y Mauro Icardi, Yanina Latorre habló con el futbolista y dio más detalles este jueves en LAM, América Tv, sobre la explosiva separación.

"Icardi contrató a Elba Marcovecchio, que trabaja con Lara y Guadalupe, las abogadas. Elba se dedica al derecho deportivo, ella atiende a muchos jugadores. La llamaron de Turquía, los representantes de él. Estuvieron toda la tarde reunidos. Pidieron que se posponga la audiencia de mañana, porque tienen que preparar la defensa. Él en ningún momento habló de Wanda ni L-Gante, ni de amor, ni de revincularse", comenzó contando Yanina.

Luego, contó con qué escenario se encontró el futbolista cuando llegó a Buenos Aires: "Él dice, no lo digo yo, que él se lesionó, le avisó que venía (a Wanda). Ella en ningún momento le dijo que se iba a Brasil y que cuando él llega al país encuentra que sus dos hijas menores de edad, de ocho y nueve años, estaban con una empleada doméstica, solas, que era nueva que él ni conocía y que Wanda tomó hace poco. Lo dice Icardi, no lo digo yo, no sé si es verdad o si es mentira".

"Él dice que él estaba solo tomando mate a la tarde y que llegó la policía a notificarlo de la denuncia. A la noche, directamente, llegó Wanda con la doctora Ana Rosenfeld, con su abogada, ahí sí ya era con el desalojo. La policía estaba abajo para llevárselo. Hubo una discusión entre los tres, él dice que no hubo violencia. De hecho, la policía dice que ninguno de los tres dijo que hubo violencia ni física ni nada. Dijeron que iban a pedir las cámaras", siguió Latorre.

"En el momento que discute con Wanda y con Ana, que me imagino que habrán discutido por el departamento, Ana llama al 911, viene la policía, lo sacan y él se fue", cerró Yanina.