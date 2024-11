Las duras palabras de Mauro Icardi tras la denuncia de Wanda Nara: "Dejó a sus..."

Luego, contó con qué escenario se encontró el futbolista cuando llegó a Buenos Aires: "Él dice, no lo digo yo, que él se lesionó, le avisó que venía (a Wanda). Ella en ningún momento le dijo que se iba a Brasil y que cuando él llega al país encuentra que sus dos hijas menores de edad, de ocho y nueve años, estaban con una empleada doméstica, solas, que era nueva que él ni conocía y que Wanda tomó hace poco. Lo dice Icardi, no lo digo yo, no sé si es verdad o si es mentira".

"Él dice que él estaba solo tomando mate a la tarde y que llegó la policía a notificarlo de la denuncia. A la noche, directamente, llegó Wanda con la doctora Ana Rosenfeld, con su abogada, ahí sí ya era con el desalojo. La policía estaba abajo para llevárselo. Hubo una discusión entre los tres, él dice que no hubo violencia. De hecho, la policía dice que ninguno de los tres dijo que hubo violencia ni física ni nada. Dijeron que iban a pedir las cámaras", siguió Latorre.

"En el momento que discute con Wanda y con Ana, que me imagino que habrán discutido por el departamento, Ana llama al 911, viene la policía, lo sacan y él se fue", cerró Yanina.

La drástica decisión del Galatasaray tras la denuncia de Wanda Nara contra Mauro Icardi

Un nuevo capítulo comenzó a escribirse en la larga historia de Mauro Icardi y Wanda Nara. La conductora de Bake Off Famosos denunció al padre de sus hijas por violencia de género.

Según contaron en LAM (América TV), la mediática exigió que lo desalojen del Chateau Libertador, a donde se dirigió el jugador tras su llegada a la Argentina.

En medio del revuelo por la denuncia de Wanda, desde el Galatasaray, el club donde es estrella Mauro Icardi, emitieron un comunicado contundente.

En A la tarde dieron a conocer el contenido del mensaje que difundieron en las redes del club. "Las especulaciones que se han difundido respecto a nuestro futbolista Mauro Icardi no reflejan la realidad. Nuestro jugador se encuentra descansando en su casa en Argentina", expresaron.

Desde el Galatasaray le hicieron un pedido especial a los hinchas turcos. "Pedimos encarecidamente no hacer caso a esas noticias, que intentan desgastar a nuestro deportista", finaliza el comunicado.