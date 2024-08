Tremendas declaraciones de Esteban Lamothe sobre Javier Milei tras recordar un viejo conflicto

"Pone esa foto, y pone al lado la foto de las manos de un obrero. Como si aparte... eso también es ser racista. Como decir 'los únicos que trabajan son los obreros porque tienen las manos lastimadas'. Si, obvio, son los que ponen el pecho a un trabajo re difícil. Está todo mal en ese tuit de él", añadió con la anécdota.

"Manos que tienen subsidio las mías, así todas blanquitas, como las manos que generan subsidios. No, qué se yo, me enojé... después se me pasó. Después ves que el presidente dice cualquier cosa. Es un tipo que está todo el tiempo tirando mierda", expresó enojado.

Y, cerró con más declaraciones muy fuertes: "Un boludo, un cara de chot* que te está diciendo cualquier cosa a todo el mundo, y con ese pelo y esa cara de boludo que tiene o sea chau". "Yo sigo esperando la v corta que dijo porque hizo así (el gesto de la mano hacia abajo) y se quedó ahí. El dijo que iba a hacer pum pero falta la v corta", en referencia a que la economía iba a mejorar.

Qué sucedió entre Esteban Lamothe y Javier Milei

Esteban Lamothe disparó contra Javier Milei luego de que publicara una foto falsa de élen su cuenta de Instagram. El Presidente compartió una imagen del actor donde en su mano mostraba un cartel que decía "Basta Milei", en la que arriba comentó: "Las manos que piden subsidio". A su vez, creó un paralelismo con la mano de un trabajador donde expresó: "Las manos que pagan los subsidios".

En ese momento comenzaron a generarse repercusiones en las redes, por lo que Esteban decidió salir a defenderse mediante su cuenta de X y explicó que es imagen había sido editada: "La foto que circula con la leyenda en mi mano que dice “basta Milei” esta armada por alguien. ES FALSA. Acá dejo la original para que vean. Señor Presidente, por favor deje las redes un ratito y dedíquese a gobernar. Gracias".

Junto con este posteo, reveló que la foto original pertenecía a un posteo que hizo por el Día Nacional por el Derecho a la Identidad donde en su mano tenía escrito su nombre: "Raúl Esteban".

Además, le envió un mensaje a los medios: "Y por favor no me llamen más de los programas porque no voy a hablar de una foto falsa, que está armada, no me interesa pelear por esta red con nadie, no lo sé hacer, yo discuto en persona, cara a cara, con respeto y para sumar".

Por último, Esteban Lamothe le pidió a Javier Milei que se disculpe por haber publicado una imagen modificada con la tecnología: "Acá la fotó y el tuit original. Sigo esperando que retire su foto y pida disculpas por el grave error que cometió. Gracias".