Las lágrimas de Wanda Nara al contar el duro reclamo que le hizo su hija menor

Todo esto, se vio reflejado en una entrevista para el Bailando, donde Wanda rompió en llanto al contar una particular situación que vivió con su hija menor, Isabella. “La semana pasada volví a mi casa. Estuve tres días y... no quiero llorar, perdón", comenzó diciendo y tuvo que tomarse unos segundos para seguir.

"La más chica vino con dos pruebas de la escuela. En una se sacó un 2 en la otra un 1. Me dijo que fue porque yo no estaba. Sí, extraño a la familia. Acá en Roma todo el mundo es tan amable conmigo. Realmente no tengo fuerza, estoy cansada cuando termino los ensayos. Son muchas horas de ensayo", completó entre lágrimas.

El emotivo discurso que Valentino López le dedicó a Wanda Nara al recibir un premio en su nombre

Ayer por la noche coincidieron dos ceremonias de premios que dejaron mucho que contar. Por un lado los Martín Fierro Latino, y por otro Los Más Clickeados 2023 de Ciudad Magazine.

En ambas premiaciones, ocurrió que algunos famosos no pudieron asistir ya sea por la distancia o por compromisos laborales. Y ese fue el caso de Wanda Nara, que se encuentra en Roma con los ensayos para el Bailando italiano.

Sin embargo, en representación suya, estuvieron su mamá, Nora Colosimo, y su hijo mayor, Valentino López. Al ser una de las figuras más resonantes de este 2023, Wanda finalmente obtuvo el premio y el adolescente subió al escenario para dar un emotivo discurso en honor a su mamá.

“Primero que todo Ma, te quiero decir gracias, te amo. La verdad todo el mundo te critica todo el tiempo y vos seguís ganando estos premios, por eso te amo y nos vemos en unos días en Roma. Sos la mejor, la numero uno y te mereces todo lo que esta bien porque estás luchando otra guerra y con Nora, mis hermanos, Mauro y con toda la familia, vamos a estar siempre acá. Te amo”, expresó.

Inmediatamente, Nora se emocionó hasta las lagrimas con las palabras de su nieto, y con la voz quebrada agregó: “Gracias a todos los que aman a Wanda de verdad, que son tantos que me escriben cosas tan lindas y que me dan fuerzas porque ella es lo más y es un sol en mi vida que jamás se va a apagar. Te amo hija y te llevo esto que en unos días te veo”.