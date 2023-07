Las picantes frases de Nicole Neumann en medio del conflicto familiar con Fabián e Indiana Cubero

Pero claro que luego desde sus Instagram Stories, la ex jurado de Los 8 escalones lanzó fuertes mensajes encriptados apuntando de lleno contra las declaraciones de Cubero, quien aseguró que Nicole se quedó con un día de las vacaciones que a las nenas les correspondía pasar con él.

"Querido Universo, te pido que la justicia divina se instale en mi presente, confío en la sabiduría de mi existencia y que algo nuevo e importante está llegando a mí", dice la primera parte de una de las picantes frases que Nicole compartió desde sus Instagram Stories, y agrega "Mis pensamientos se manifiestan y mi corazón se encuentra en armonía".

En tanto, desde una segunda publicación, Neumann volvió a apuntarle directa a su ex, asegurando: "Cerré todos los ciclos donde el aprendizaje era necesario y estoy listo para abrir puertas a todas las nuevas posibilidades que están llegando...".

Al tiempo que cerró contundente, declarando frente a sus dos millones de seguidores virtuales: "Mis emociones sienten la vibración de mis deseos que ya están siendo materializados, apostando que será una semana alineada a la frecuencia de las mágicas y nuevas oportunidades. Que así sea".

La firme posición de Fabián Cubero ante el último conflicto con Nicole Neumann: "Tendré menos..."

Fabián Cubero se refirió en una nota con Intrusos, América Tv, al nuevo conflicto que profundizó su guerra con Nicole Neumann, que está referido a las fechas de vacaciones programadas con sus tres hijas, Indiana, Allegra y Sienna.

"Ya hay un convenio firmado y todo. No voy a tener las vacaciones que tendría que tener. No pasa nada igual, tranquilo, tendré a las nenas menos tiempo de vacaciones, qué se le va a hacer", indicó Poroto un tanto resignado.

Y sobre la distante relación de Indiana con Nicole, Cubero comentó: "Por respeto a la nena no se puede hablar demasiado de eso. Todo el tiempo hago revisión y hablo mucho con la psicóloga. Estoy ahí tratando de emparejar la cosa".

Consultado sobre si algún día llegará la paz entre los dos, Fabián fue sincero: "Hoy en día está complicado, siempre hay cosas, ahora está lo de las vacaciones y después aparece otra cosa y otra cosa... Entonces es difícil, pero bueno, hay que ser optimistas".

Y sobre este problema por las fechas de las vacaciones, Cubero comentó: "Se tendría que hablar pero hay cosas que no se terminan hablando, por eso este tema de las vacaciones. Tendré a las nenas un poco menos de lo que corresponde pero no me voy a hacer mucho drama ya".

"Me acomodo no pasa nada, vamos a disfrutar igual", finalizó la actual pareja de Mica Viciconte, también presente al momento de la entrevista.