Nicole Neumann salió al cruce de Fabián Cubero y enfrentó el rumor de denuncia de su hija Indiana

"La Justicia sabe la verdad chicos, yo no tengo nada que decir. Estoy con mis niñas y venimos de una vacaciones divinas", indicó la modelo en charla con el ciclo que conduce Flor de la V.

Y remarcó: "En la Justicia está la verdad y los tiempos". En cuanto a una supuesta denuncia de Indiana Cubero contra ella en medio de la distancia que mantienen hace un tiempo, la rubia fue contundente y lo desmintió: "Eso no existe, siguen hablando de algo que no existe".

"Es lamentable por las menores, me molesta que haya menores en el medio y pasen por cosas que no deberían pasar", cerró sobre la tensión judicial que existe entre ella y el padre de sus tres hijas.

La firme posición de Fabián Cubero ante el último conflicto con Nicole Neumann: "Tendré menos..."

Fabián Cubero se refirió en una nota con Intrusos, América Tv, al nuevo conflicto que profundizó su guerra con Nicole Neumann, que está referido a las fechas de vacaciones programadas con sus tres hijas, Indiana, Allegra y Sienna.

"Ya hay un convenio firmado y todo. No voy a tener las vacaciones que tendría que tener. No pasa nada igual, tranquilo, tendré a las nenas menos tiempo de vacaciones, qué se le va a hacer", indicó Poroto un tanto resignado.

Y sobre la distante relación de Indiana con Nicole, Cubero comentó: "Por respeto a la nena no se puede hablar demasiado de eso. Todo el tiempo hago revisión y hablo mucho con la psicóloga. Estoy ahí tratando de emparejar la cosa".

Consultado sobre si algún día llegará la paz entre los dos, Fabián fue sincero: "Hoy en día está complicado, siempre hay cosas, ahora está lo de las vacaciones y después aparece otra cosa y otra cosa... Entonces es difícil, pero bueno, hay que ser optimistas".

Y sobre este problema por las fechas de las vacaciones, Cubero comentó: "Se tendría que hablar pero hay cosas que no se terminan hablando, por eso este tema de las vacaciones. Tendré a las nenas un poco menos de lo que corresponde pero no me voy a hacer mucho drama ya".