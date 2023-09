Las polémicas declaraciones de la tía de Charlotte Caniggia sobre la interna familiar

A raíz de esta situación, en LAM (América) hablaron con la tía de la participante, quien se encontraba acompañándola en el estudio. "Conozco a Mariana desde que nació, mi abuela era amiga de su abuela", aclaró en un primer momento y contó: "A Charlotte la tengo siempre en casa, soy su familia en este momento. La que la manda ensayar cuando dice que no tiene ganas. Este año está mucho más entusiasta".

“Con la mamá no estoy hablando, no me quise meter en el tema del divorcio y no tomé partido por nadie. Es difícil, muy difícil. Recién le decía a otro chico, hay un maestro espiritual que dice 'la única pena que me queda es que la gente pueda ser feliz y no lo es'. Hay gente, por no nombrar, que tiene todo para ser feliz y no puede", expresó.

Luego le consultaron puntualmente por la pelea de Mariana y Alex a raíz del desalojo del departamento y ella aseguró: “Mariana no está, nada le viene bien, se pelea con todo el mundo. Teniendo estos tan divinos que tiene. Yo no sé".

"¿Puede ser que la hija de Alex una a la familia?", preguntó en ese sentido Sposato aunque la respuesta no fue muy positiva. "Ojalá que si, ahora que tienen una nieta. Pero por ahora no, capaz cuando empiece a caminar y la vean…”

Embed

La furia de Alex Caniggia contra Mariana Nannis por echarlo con su hija: "Le hice la cruz"

Alex Caniggia sorprendió desde las redes sociales con un tremendo video contra su mamá, Mariana Nannis, donde explicó la razón que derivó en el quiebre en la relación entre ellos por una actitud que a él le molestó mucho y manifestó que "le hizo la cruz".

"Mi vieja la lacra me echó del departamento escuchen bien la historia. ¿Qué opinan?", expresó El Emperador desde su cuenta de Twitter al presentar el video.

Y luego explicó en detalle: "Storytime de como mi vieja me echó del departamento. Esto es muy fácil, lo voy a resumir rápidamente. Me llama mi vieja y me dice 'Voy para allá. Voy porque el divorcio con tu viejo....'. Listo, perfecto. Y ella me dice: 'En tres días llego, tenés que irte del departamento'", comenzó su relato.

Y él le respondió: "Tengo a mi mujer embarazada, va a parir la próxima semana o la otra, como mucho. Y así fue, parió a los 10 días. ¿Qué hizo? Me echó del departamento. Le dije: '¿Qué me hacés? Te alquilo el departamento. Tengo que mudarme con todas las cosas, mi jermu está embarazada, ya viene la beba...'.

Embed

"¿Qué hizo? Me echó. Bueno, nos reputeamos. Métete el depto en el or.. y me mudé. A todo esto lo peor qué fue que cuando vino nunca vivió en el departamento", continuó furioso por el accionar de su madre.

Y remarcó: "Aparte que yo venía pagando las expensas y cuando me echa, escuchen bien, me echa y después el abogado inútil que tiene, lo llama a mi representante y le dice: 'Che Alex puede seguir pagando las expensas'. Y yo me quedé como.... '¿What?".

"Ni siquiera se preocupó a ver la panza, a ver la nieta. Ni me felicité, ni nos felicitó a mi mujer, nada. O sea nació y ella estaba acá y ni siquiera vino a verla a la clínica. Un desastre", cuestionó el mediático sobre la actitud que tuvo su madre tras el nacimiento de su hija Venezia, fruto de su amor con Melody Luz.

Y cerró picante: "O sea, ¿ustedes pueden creerlo? Quiero comentarios a ver que piensa la gente. Esto no se lo voy a perder a mi vieja nunca mi vida, para mí ya no existe, le hice la cruz".