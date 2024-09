Las pruebas que Marley presentó ante la Justicia tras la denuncia por corrupción de menores

En primer lugar, mencionó que el conductor presentó los chats que demuestran el pedido de dinero y la extorsión que el denunciante Ardían Alfredo Molina habría ejercido sobre él.

Por otra parte, como prueba número uno, Marley aseguró que no utilizó ninguna casilla de mail con el usuario que el denunciante mencionó en la causa.

“Vale mencionar que el intercambio de mensajes con Molina ocurrió en el plazo de un mes, luego de lo cual, nos conocimos personalmente. En un simple cotejo de fechas se demuestra que el vínculo sucedió siendo ambos adultos mayores y plenamente conscientes. Si advertimos que Adrián Molina nació el 11 de enero de 1979, para el año 1999 contaba con 20 años de edad”, leyó Ángel.

A su vez, el presentador también entregó la escritura de su casa. “Adquirí el terreno en el barrio la colina en Don Torcuato el día 19 de enero de 1998 y anexo la escritura. Sobre dicho terreno se construyó la propiedad en la que vivo, dando fin a la primera etapa de la obra entre fines del 98 y principios del 99, oportunidad en la que me mudé a dicho domicilio”, explica.

En otro punto, Marley adjuntó una copia de la biografía que Molina le entregó en aquel momento, donde menciona que intercambian mensajes mientras el acudía a la facultad. Además, presentó a algunos de sus compañeros dispuestos a declarar como testigos para la causa.

Tras la irrupción de un tal Adrián Molina en los medios con una denuncia judicial contra Alejandro Marley Wiebe por presunta corrupción de menores 25 años atrás, y buscando un juicio por la verdad, muchos famosos salieron a bancar al conductor de Telefe. Tal es el caso de Rocío Marengo, quien justamente fue pareja del locutor en aquella época.

Consultada por PrimiciasYa la popular modelo, actualmente alejada de los medios por voluntad propia, fue clara al momento de referirse al tema que muchos están convencidos tiene un claro objetivo económico.

"Me parece de un mal gusto y una maldad pocas veces vista", confió Rocío Marengo sobre la denuncia de Molina y aseguró que Marley es "un tipo bueno que reservó su intimidad", por lo que "ponerlo entre la espada y la pared para que hable", resulta "abusivo y violento".

Al mismo tiempo, la actual pareja de Eduardo Fort se mostró indignada tras haber sido señalada por Molina como "una pantalla" del conductor televisivo en aquel momento. "Que me nombre el señor a mi en su denuncia, me parece de cholulo y despechado", señaló Rocío mientras recordó con cariño su vínculo con el conductor de Survivor Expedición Robinson.

Asegurando no haber conocido a esta persona, Marengo confió a PrimiciasYa que sí conoció al entorno de Marley y no tuvo más que palabras amorosas, calificándolo de "hermoso, familiero, muy buena gente... Todos un amor". Al tiempo que dejó en claro que en tal caso, con ella el conductor "se mostraba y con él no".

Por último, Rocío Marengo remarcó que no dudó en contactarse con el papá de Mirko para mandarle todo su "amor y cariño para él y toda su familia". "Pensar en Marley y su gente me lleva a todos lugares lindos. Lamento que tengan que pasar por esto", concluyó sincera.