El testimonio de Adrián Molina, denunciante de Marley: "Fue una relación de abuso"

"Las cosas cuando pasan de pequeño no son procesadas hasta mucho tiempo después, no tenía esas herramientas, las tuve que encontrar en terapia", indicó Molina en charla con el ciclo que conduce Flor de la V.

"Salí del closet cuando tenia 24 años, nadie sabía que era gay. Él (Marley) fue la primera persona que supo que era gay", reconoció Adrián.

Y explicó: "Nos conocimos por Internet y se trasladó a correo electrónico. Tenía 17 años en esa época. Fue una relación de más de tres años que era una relación de abuso".

Sobre sus encuentros con el conductor, el denunciante comentó conmovido: "No recuerdo palabras, sí sensaciones, sentirme pequeño al ver esta persona. Sentía que estaba en un situación que no era buena. A esa edad mi cerebro no estaba desarrollado. Siempre hubo una sensación de 'me usaron', lo digo ahora y me da escalofríos".

"Para una mente de 17 años fue mi primer pareja y una persona famosa. Mi actual pareja, que es abogado, fue quien me hizo las preguntas correctas", reconoció sobre por qué se anima a contar su historia ahora. Y dejó en claro: "Nunca extorsioné a esa persona por esto".

Qué decisión tomó Telefe tras la denuncia contra Marley por corrupción de menores

Adrián Alfredo Molina es un hombre de 44 años que radicó una denuncia en la Ciudad de Buenos Aires contra Marley, por presunta corrupción de menores.

Según pudo saber América Noticias, el damnificado vive en Miami pero viajó a la Argentina para realizar la presentación judicial hace unos días.

Luego que estallara la polémica y hasta se conocieran los detalles de la acusación contra el conductor, se esperaba por conocer qué determinación tomaría Telefe.

Este miércoles a la mañana, el periodista Damián Rojo de A la tarde contó en sus redes que habló con Marley y el animador le dijo que "va a contar su verdad en Telefe Noticias a las 13 y que tiene pruebas para demostar que el denunciante miente".

Cabe destacar también que en las últimas horas, había un rumor de que Telefe podría llegar a emitir un comunicado sobre esta delicada situación, pero prefirió que el propio Marley hable por primera vez en un programa de la emisora.