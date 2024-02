Las severas sanciones que recibieron las participantes de Gran Hermano tras romper el aislamiento

"En segundo lugar, voy a referirme en particular a las personas que esta tarde protagonizaron un episodio del cual ya me he referido hace algunas horas. Lucía, Zoe, Rosina, quiero decirles que por esta grave conducta van a ser sancionadas. Lucía, Zoe, Rosina, les informo que ya están nominadas. Además, mañana no van a participar de la prueba por el liderazgo y tampoco podrán ser salvadas por el nuevo líder de la semana", les comunicó.

Antes de anunciar las sanciones, Gran Hermano les había recordado que está prohibido interactuar 'con el afuera'. "Tienen terminantemente prohibido responder gritos del exterior, incitar a que vengan a gritarles o recoger elementos que pueden arrojarles al jardín, entre otras circunstancias que rompan el aislamiento. El protocolo es claro al respecto", había remarcado enojado.

La increíble estrategia escatológica de Rosina en Gran Hermano para detectar qué participantes tienen problemas gástricos

Rosina Beltrán sorprendió a varios de sus compañeros de Gran Hermano al ir uno por uno en búsqueda de quién había sido el autor de un olor raro mientras limpiaba.

La uruguaya sintió un olor extraño mientras limpiaba en la zona del baño y fue directamente bien cerca de Nicolás, Bautista, Manzana y Joel para saber quién había sido.

"¡Qué olor a caca! ¿Quién se tiró un gas? ¡Chicos! ¡Por favor! ¡Son unos cerdos!”, exclamó la uruguaya. Y luego advirtió furiosa: “Voy a descubrir quién se cag…”.

Al instante, Rosina se acercó directamente a cada uno de ellos y comenzó a olfatear la zona de la cintura de cada uno de los chicos. Y dio con quien habría sido el causante de su indignación, aunque él lo negó rotundamente.

“Nicolás no fue. Bautista tampoco”, dijo la joven uruguaya tras ponerse a corta distancia de cada una de sus colas y comprobar. Luego le tocó el turno a Manzana que también dio resultado negativo al test.

Y el último turno fue para Joel, que según ella, fue él quien causó el olor nauseabundo que tanto la espantó. “Fuiste vos”, lo acusó ella, mientras él no negaba enérgicamente.