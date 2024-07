Laura Ubfal fulminó a Coti Romero y la respuesta de la ex Gran Hermano fue letal: "Espero que aprenda a..."

La respuesta de la correntina no se hizo esperar. En diálogo con La Criti, Coti expresó: "Recuerdo que decía que iba a desaparecer y que nunca iba a volver a Telefe. Mirá cómo estuve sentada un mes y medio al lado de ella en el panel. Que no me quiso saludar encima y que dijo que conmigo no iba a hablar. Tiene resentimiento, espero que aprenda a soltar porque no es sano y le falta mucho amor".

"Mirá cómo estuve sentada un mes y medio al lado de ella en el panel. Que no me quiso saludar encima y que dijo que conmigo no iba a hablar. Tiene resentimiento, espero que aprenda a soltar porque no es sano y le falta mucho amor", siguió.

"Si yo quiero me voy a mostrar en la cama, en el baño, haciendo deporte o como a mí realmente se me da la gana. Gracias a Dios no necesité de nada de eso para continuar en los medios", agregó.

Coti remarcó que ella buscará siempre manejarse con respeto: "Tenemos que actuar como adultas y dejar de ser resentidas. Un día yo dije 'voy a saludarla con respeto y hablarle con respeto si es que tengo que hablarle' y es lo que hago".

La correntina señaló que Ubfal habla desde el resentimiento: "Esto me parece muy triste. Encima habla del resentimiento y no se da cuenta que ella es la peor resentida y todo el tiempo se la agarra conmigo. Tampoco subí la foto diciendo 'Para vos Laura Ubfal que no podés hacer lo mismo que yo', porque tranquilamente lo podría hacer y no lo hice".

Y finalizó: "Horrible que la gente joven tenga que escuchar esto. Yo llegué a Gran Hermano por el casting que hice y algo les llamó la atención de mi. Y gracias a Dios, mi personalidad y lo que soy yo hizo que después de eso este en otros realities, con los que soñé toda mi vida con estar: el más importante de América TV, y después de eso me volvieron a llamar para entrar de nuevo a Gran Hermano que no cualquiera puede decir eso. ¿Cuántos años tiene? Es grande, no puede estar diciendo estas cosas".

Coti Romero

Coti Romero y Nacho Castañares dieron su primera nota juntos tras blanquear el romance: "Estamos bien"

Si bien la edición 2022 de Gran Hermano terminó hace más de un año en la pantalla de Telefe, lo cierto es que algunos de sus participantes siguen dando que hablar. Tal es el caso de Coti Romero y Nacho Castañares, quienes recientemente sorprendieron a todos con su flamante romance.

Sucede que tanto la correntina como el rubio salieron del reality de novios con otros compañeros del programa: ella con el Cone Alexis Quiroga, y él con la Tora Lucila Villar.

Es así que tras cortar sus relaciones anteriores, la villana y uno de los finalistas del anterior Gran Hermano dejaron boquiabiertos a más de uno con su relación. Y tal parece que el noviazgo marcha viento en popa, dado que en las últimas horas ya se animaron a dar su primera nota juntos, en la que hablaron tanto de su presente como de su pasado sentimental.

Embed

Abordados por Socios del espectáculo (El Trece) desde el auto de Nacho, los chicos viajaban con un invitado más que especial: Martín Ku, con quien luego se mostraron cómplices desde sus redes sociales. Y ante la consulta de cómo marcha el vínculo amoroso, Castañares se mostró feliz y respondió contundente: “Bárbaro, muy bien, contentos”.

Claro que fue inevitable preguntarle al rubio sobre el tenso momento que vivió al aire con su ex, y una vez más Nacho fue claro. “No pasó nada, hoy estuvimos en un programa y lo explicamos. A veces parece que nos llevamos mal o nos contestamos mal, pero es porque hay confianza”, deslizó sobre su exnovia y explicó: “Convivimos mucho tiempo y sabemos hasta dónde responder cada uno. A veces, en un clip parece que nos peleamos y cero. No le dimos importancia, pero después vimos el clip y parece que nos hablamos mal, pero en realidad, no”.

En tanto, también reconoció que no tuvo ninguna charla con Lucila cuando empezó a salir con Romero.