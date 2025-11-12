Rating: cuánto midió la entrevista de Vero Lozano con Johnny Depp en Telefe

Johnny Depp

La foto que Wanda Nara con Johnny Depp para provocar a Mauro Icardi

En la tarde del martes 11 de noviembre, Wanda Nara volvió a causar revuelo en las redes con una foto que muchos interpretaron como una provocación directa hacia Mauro Icardi. La animadora compartió en Instagram una imagen junto a Johnny Depp, quien se encuentra en la Argentina para una entrevista con Verónica Lozano, figura de Telefe, el mismo canal donde Wanda también trabaja.

El gesto no pasó inadvertido. En medio del conflicto legal y mediático que mantiene con Icardi, la publicación fue leída como una respuesta cargada de ironía: el futbolista, tiempo atrás, se había mostrado en redes identificándose con Depp tras el juicio en el que el actor ganó la demanda contra su exesposa, Amber Heard. En aquellas publicaciones, Icardi usaba imágenes y frases del actor para reflejar su propia situación, trazando un paralelismo entre su historia y la del artista de Hollywood.

Ahora, con una sola foto, Wanda parece haberle devuelto el golpe. Si Icardi había tomado a Depp como emblema de su “victoria” frente a su ex, la empresaria posó junto al propio actor, dándole un giro completo a la historia.

La imagen rápidamente se volvió viral y generó todo tipo de reacciones: algunos celebraron la jugada por su ingenio, mientras que otros la consideraron una provocación innecesaria. Lo cierto es que, una vez más, Wanda Nara dejó en claro que domina el juego mediático y sabe cómo convertir cada gesto en noticia.