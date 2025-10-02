Lola Latorre le tiró un picante palito a Cinthia Fernández tras recibirse y su reacción no se hizo esperar

“Ponete a estudiar querida, porque ya es hora de que te recibas. Vas a tener 90 años y vas a seguir tratando de ser abogada. ¡Te va a ganar Cintita Fernández!”, decía en el audio Yanina.

lolita latorre 1

lolita latorre 2

¿Qué dijo Lola Latorre sobre el inesperado destrato que le hizo Wanda Nara?

En medio del conflicto mediático entre Wanda Nara y Mauro Icardi, Yanina Latorre se posicionó como una figura clave dentro del escándalo. Lo que sorprendió fue que su hija Lola terminó siendo parte del conflicto sin haberlo buscado.

Durante una transmisión de su programa de streaming Rumis (La Casa), la influencer compartió que Wanda había decidido bloquearla nuevamente en redes. Aunque intentó acercarse con mensajes amables, la empresaria eligió cortar todo tipo de vínculo.

“Me bloqueó Wanda de vuelta. Yo ya le hablé por audios de mi mamá diciéndole que yo la amaba y que no entiendo por qué me bloqueaba”, confesó Lola, dejando en evidencia su deseo de mantener una relación cordial.

A pesar de sus esfuerzos, la reacción fue negativa y Lola no se quedó callada: "Me volvió a bloquear pero bueno, claramente tiene un problema. ¿Cómo me va a bloquear a mí? Está loca. Más allá de todo lo que está pasando, ponele que se enojó un día con mi mamá, ¿por qué conmigo?”.

“Es es el problema que tiene la gente de relacionarme tanto con mi vieja. Yo ya perdí el rastro porque es un tema que no puedo seguir”, concluyó con evidente molestia, cansada de verse envuelta en situaciones que no le corresponden.