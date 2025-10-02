A24.com

¿QUÉ LE DIJO?

Lola Latorre le tiró un picante palito a Cinthia Fernández tras recibirse y su reacción no se hizo esperar

La hija de Yanina y Diego, Lola Latorre, se recibió de abogada y celebró con una chicana a Cinthia Fernández.

2 oct 2025, 18:09
lola latorre y cinthia fernández
lola latorre y cinthia fernández

El último miércoles Lola Latorre cosechó un nuevo logró: se recibió de abogada. La hija de Yanina y Diego Latorre compartió la feliz noticia en sus redes sociales y no dejó pasar la oportunidad para tirarle un picante palito a Cinthia Fernández, quien también cursa la misma carrera.

A través de sus historias de Instagram, Lola mencionó a la bailarina y escribió, dejando en evidencia que ella alcanzó el título antes: “Te gané”.

La angustia de Lola Latorre ante los rumores de infidelidad de Diego: por qué llamó a Ángel de Brito

La respuesta de Cinthia no tardó en llegar. Con un tono afectuoso, la mamá de Charis, Bella y Francesca le dedicó unas palabras cargadas de cariño: “Vamos, Lolita, te felicito chiquita. Ahora que me toca estudiar, entiendo el esfuerzo y las horas que uno dedica. Pero qué linda satisfacción”.

Cabe recordar que, meses atrás, se había viralizado un audio de la conductora de Sálvese quien pueda (América TV) en el que le pedía a su hija que se pusiera las pilas con la facultad.

“Ponete a estudiar querida, porque ya es hora de que te recibas. Vas a tener 90 años y vas a seguir tratando de ser abogada. ¡Te va a ganar Cintita Fernández!”, decía en el audio Yanina.

lolita latorre 1
lolita latorre 2

¿Qué dijo Lola Latorre sobre el inesperado destrato que le hizo Wanda Nara?

En medio del conflicto mediático entre Wanda Nara y Mauro Icardi, Yanina Latorre se posicionó como una figura clave dentro del escándalo. Lo que sorprendió fue que su hija Lola terminó siendo parte del conflicto sin haberlo buscado.

Durante una transmisión de su programa de streaming Rumis (La Casa), la influencer compartió que Wanda había decidido bloquearla nuevamente en redes. Aunque intentó acercarse con mensajes amables, la empresaria eligió cortar todo tipo de vínculo.

“Me bloqueó Wanda de vuelta. Yo ya le hablé por audios de mi mamá diciéndole que yo la amaba y que no entiendo por qué me bloqueaba”, confesó Lola, dejando en evidencia su deseo de mantener una relación cordial.

A pesar de sus esfuerzos, la reacción fue negativa y Lola no se quedó callada: "Me volvió a bloquear pero bueno, claramente tiene un problema. ¿Cómo me va a bloquear a mí? Está loca. Más allá de todo lo que está pasando, ponele que se enojó un día con mi mamá, ¿por qué conmigo?”.

“Es es el problema que tiene la gente de relacionarme tanto con mi vieja. Yo ya perdí el rastro porque es un tema que no puedo seguir”, concluyó con evidente molestia, cansada de verse envuelta en situaciones que no le corresponden.

