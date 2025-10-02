La inesperada reacción de Nico Vázquez cuando Mario Pergolini le habló de su separación de Gimena Accardi

“Yo quiero decirte… yo quiero decirte… que siempre estuve de tu lado”, lanzó Mario en clara referencia a su ruptura con Gimena y el escandalete tras las confesión pública de ella de haberle sido infiel a su marido. Ante esto, Nico reaccionó algo incómodo aunque demostró una vez más que no le guarda rencor alguno a Gimena.

Mario Pergolini - captura ODP

Y sin nombrarla tampoco él, sólo atinó a responder también con el protector bucal puesto: “No hay lados. No hay lados. Es la vida misma. Fin”, sin ahondar más en un tema sin duda doloroso para Vázquez. De hecho, durante la entrevista Nico admitió que en este último tiempo bajó mucho de peso, algo que lo complica para el personaje teatral que compone actualmente por el que debe entrenar rigurosamente para mantener el trabajado físico de un boxeador, dejando así en claro que no vive su mejor momento a nivel personal.

Nico Vázquez - captura ODP

A dónde se fue a vivir Nico Vázquez tras su divorcio de Gimena Accardi

A pesar de estar atravesando un momento muy positivo en lo profesional gracias a Rocky, el musical que protagoniza en la calle Corrientes, Nico Vázquez enfrenta uno de los episodios más dolorosos de su vida personal. Tras anunciar inesperadamente su separación de Gimena Accardi el pasado mes de julio, luego de casi veinte años juntos, la actriz confirmó a fines de agosto que le había sido infiel.

Aunque Gimena se encargó de desmentirlo públicamente, diversas versiones sostienen que la persona involucrada sería alguien cercano a ellos. Entre los rumores más difundidos, varios medios mencionaron a Andrés Gil, compañero de la actriz en la obra En otras palabras, que protagonizaron desde el año pasado y hasta hace un par de semanas.

Así, tras hacerse pública la ruptura, el actor decidió que era el momento de cambiar de aires. Es por ello que dejó la casa que compartía con Accardi en un exclusivo barrio privado del norte del Gran Buenos Aires y se trasladó a un departamento en Núñez.

Nico Vázquez se fue la casa familiar

Según comentaron fuentes cercanas, Nico pasa la mayor parte del día fuera de su nuevo hogar y sólo regresa para descansar y asearse. Los vecinos de la zona aseguran que lo han visto realizando compras y almorzando solo en cafés del barrio. Siempre lo describen concentrado en su teléfono o haciendo anotaciones, con un gesto serio y distante.

En tanto, la instagramer Pochi compartió en sus historias virtuales de Gossipeame una imagen de él durante una de sus salidas. "Nico Vázquez el viernes pasado tipo 15:30 pm en un café por Núñez. Se tomó un café y se llevó unas bolsas de comida. Me da que su separación lo tiene re mal, lo veo desmejorado", relató la también integrante de Puro Show (El Trece).

En su momento, en la puerta del teatro durante una conferencia de prensa, Nico no solo ratificó lo que había dicho su ex, sino que también había confirmado que ya habían iniciado los trámites para el divorcio, disolución que se concretó el 21 de agosto. Allegados a la pareja sostienen que el actor no pudo perdonar la infidelidad, por lo que la decisión de formalizar la separación fue definitiva.