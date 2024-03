Laurita Fernández habló del problema de salud que atraviesa y cómo afecta su carrera

La actriz estuvo como invitada al programa de radio conducido por Sebastián Wainraich, Vuelta y Media (Urbana Play), y allí contó los detalles acerca de su problema de salud.

Laurita Fernandez

“El otro día fui a lo de el doctor Furman porque me dolía un poco la espalda. Me dice 'debe ser que volviste a bailar mucho otra vez'. Me hizo una resonancia y me dijo: tenes artrosis”, reveló.

Y acto seguido exclamó: “¡¿Cómo artrosis a esta edad?!". Sin embargo, luego explicó que el profesional le aseguró que era algo normal para las personas que empezaron a bailar a temprana edad.

“Un poco por eso empecé a abrir el espectro a otro rubros. Es muy hermoso, pero como todo resultado requiere de mucho sacrificio", admitió Laurita.

Laurita Fernández reveló las complicaciones que tuvo al inicio de su relación con Peluca Brusca

Laurita Fernández y Claudio Peluca Brusca comenzaron su historia de amor hace aproximadamente un año y la bailarina reconoció que en esta nueva etapa hubo ciertas cosas que tuvo que trabajar para formar el vínculo que tienen hoy en día.

Con el estreno de su nueva obra, Legalmente Rubia, la artista hizo una rueda de prensa en la Facultad de Derecho y desde allí habló con Intrusos (América) sobre los detalles de su relación con el productor.

“Pelu ha pagado muchos platos rotos. Yo lo he blanqueado con él, se asombraba de escudos míos o de cosas como no querer que el otro entre, y claro, yo le dije, siento que estoy haciendo pagar por un montón de miedos o malas experiencias que he tenido”, admitió Laurita.

Y confesó: “Cuando lo conocí dije 'ay no otro productor no, no aprendo más'. Pero bueno, habla un poco de esto, que yo ya creía y ponía barreras y es un divino total”.