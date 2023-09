Le depositaron 600 mil pesos por error y el reconocido bailarín está desaparecido 

"Buenos días Ángel, quería pedirles si, por favor, se pueden contactar con Federico Ezequiel Díaz bailarín de Fuerza Bruta para que nos haga la devolución de los 600 mil pesos que le enviamos por error a su cuenta de Mercado Pago", comienza diciendo el denunciante en su mensaje.

image.png

Además, en el texto indica que le llamó la atención la reacción del joven: "Ya intentamos comunicarnos con él y su familia, le hemos suplicado y nos bloquea de todos lados".

Ante la desesperación, el presunto damnificado recurrió a la colaboración del conductor de LAM: "Se está quedando con plata que no es suya, con el esfuerzo de toda una familia de San Luis. Por favor, ayúdenos para que haga la devolución".

Fotos y video del espectacular debut de Julieta Poggio en Fuerza Bruta

En mayo es de este año, la ex Gran Hermano 2022 Julieta Poggio participó en el show de Fuerza Bruta, compañía teatral que se caracteriza por la danza y acrobacia.

Tras varios días de intensa preparación física y ensayos, Julieta corrió y saltó sobre cintas transportadoras, rompió cajas y logró volar por encima del público y bailar por los aires.

Julieta Poggio

“Estoy muy feliz, esto es un sueño. El espectáculo ya lo había visto y me encantó. Y ahora no puedo creer ser parte de él”, indicó la ex Gran Hermano en diálogo con PrimiciasYa.

Julieta Poggio

Poggio recibió el apoyo de su mamá, su papá, sus hermanas y su novio Lucca Bardelli. También estuvieron algunos de sus compañeros del reality: Marcos Ginocchio, Thiago Medina y Daniela Celis, Romina Uhrig, Nacho Castañares y Lucila “La Tora” Villar.