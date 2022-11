Leo Alturria habló del casamiento de Lizy Tagliani y recordó cuando se la cruzó con su pareja

"Ella siempre tuvo la idea de casarse feliz y contenta de blanco, me parece bien, espero que me invite pero no creo", dijo entre risas el rugbier.

Y remarcó: "No nos hablamos más por respeto a su pareja. Le mandé un mensaje para su cumpleaños, 12 de septiembre, pero no me contestó".

"Terminamos bien pero se tomó esa distancia para respetar a su actual pareja. Se cortó toda relación", puntualizó Leo.

El encuentro de Leo Alturria con Lizy Tagliani y Sebastián Nebot

Leo Alturria contó que se cruzó de manera casual con Lizy Tagliani y Sebastián Nebot en un boliche cuando ellos recién comenzaban a salir y detalló cómo fue ese particular momento.

"Una vez en un boliche me la crucé, fui y la saludé, estaba también Sebastián. Recién estaban saliendo ellos y pasé a saludar amablemente, yo me fui después con mi grupo", indicó sincero sobre su cruce con su ex pareja.