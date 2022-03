Leo García bancó a Jorge Rial: La respuesta del conductor

"Efectivamente estamos separados con Romina... fue una decisión tomada por los dos... a veces el amor no alcanza, sobre todo en un año como el anterior, donde la pandemia me partió física y psicológicamente", fueron algunos de los argumentos con los que Jorge Rial explicó su separación de Romina Pereiro. "Hoy parece definitivo... no lo sé. Es esto hoy y hay que asumirlo. Y es doloroso", añadió.

La sorpresiva banca pública de Leo García a Jorge Rial

Lo cierto es que en este contexto, quien salió a bancar públicamente al ex conductor de Intrusos fue el cantante Leo García. El intérprete le dedicó un mensaje a puro apoyo desde Twitter.

"Estoy con vos. Te conozco de las veces que fui a tu programa y me diste buena vibra siempre", escribió Leo."Además de dar respuestas por aquí muy amablemente, como periodista sos impecable y agudo. Sos el Rey de la clase del periodismo que hace sacar todo del entrevistado", le dijo Leo a Jorge desde la virtualidad. A lo que el conductor respondió a semejante apoyo: "Gracias amigo!!!".