Leo Montero reveló la razón detrás de su decisión de no tener hijos

Según Leo, al principio de su relación, ambos fantaseaban con la idea de tener hijos juntos. Sin embargo, con el tiempo, comenzaron a ser sinceros el uno con el otro y descubrieron que ninguno de los dos realmente quería ser padre.

“Mi concepción de hace muchos años es que todas las vidas valen y todos tenemos el mismo derecho a vivir. Los humanos creemos que les otorgamos derechos a los animales y no, nos adjudicamos algo que ellos lo tienen desde que nacieron”, resaltó el presentador.

Luego, cuando el conductor le consultó si le siguen preguntando si tendrá hijos, Leo explicó: “Ahora ya ni preguntan. Preguntan qué grande está la criatura por mí”, dijo con humor sobre la intriga sobre su familia.

Embed - Leo Montero + Baby Etchecopar #NocheAlDente | Programa completo (23/05/2024)

La decisión de Leo Montero y su esposa de no tener hijos

“Nosotros no quisimos tener hijos. Al principio cuando te conocés y decir ‘sos el amor de mi vida’, que lo somos el uno del otro, pero te vas diciendo ‘yo tendría hijos con ella y ella conmigo’, pero lo decíamos año uno, año dos, año tres y empezó el ‘yo no quiero y yo tampoco’”, indicó.

Además, el artista reveló: “Ella una vez me preguntó oficialmente si me quería ir buscando a otra ‘yo no voy a ser madre, te libero de acción’ y le dije que no, que yo tampoco quiero tener hijos”, aclaró sobre el acuerdo que tuvieron.

“Fue una decisión de vida, pero de todos modos quiero aclarar que yo estoy en desacuerdo con esa gente que tiene animales por tener y los tiene a modo de reemplazo, o porque no pudieron tener hijos, que está muy bien, o cuando viene el hijo son los típicos que regalan el perro o el gato, yo no comparto eso”, señaló.

Esta revelación fue una sorpresa para ambos, pero también fortaleció su relación al tomar una decisión de vida en común.