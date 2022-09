Leticia Siciliani contó cómo le robaron el dinero de su cuenta bancaria

Y en un video detalló cómo fue el hecho: “El sábado yo estaba haciendo trámites con mi tarjeta de crédito y, como en el dorso de la tarjeta no se veía bien el número de teléfono, lo googleé. El primer resultado que me apareció eran dos teléfonos: uno que parecía ser de línea y un 0800 que efectivamente era el de la tarjeta”.

“Llamo al primero, pero no me atiende nadie. Después llamo al 0800, logro comunicarme con el servicio de atención al cliente pero me dicen que tengo que resolverlo por la aplicación. Cuando estaba en eso, me llamaron desde el primer número. No lo atendí, pero me mandaron un WhatsApp. La foto del contacto era del logo con la marca de la tarjeta, y ahí me preguntaron cuál era mi inconveniente”, continuó la actriz.

Y siguió: “Les cuento e inmediatamente me llamaron por teléfono. Me explicaron qué era lo que tenía que hacer para poder obtener mi beneficio. Me preguntan mi número de documento y cuál era el banco que había emitido la tarjeta. Hasta ese momento, no me parecía nada raro porque solían ser cosas que me habían preguntado en esos días que estuve haciendo trámites. Con el número de documento y el banco, lograron obtener información sobre el usuario de homebanking”.

“Me enredó tanto con todas las cosas que parecían ser claras y verídicas, que terminé pasándole esa clave, que no hay que pasarle a nadie, que es un token. Cuando me di cuenta, ya era tarde. Ya me habían sacado toda la plata de mi cuenta, habían cambiado el usuario y la clave de mi homebanking. Y ya me estaba pidiendo que eliminara todos los mensajes que me habían llegado y que también los borrara de la papelera de reciclaje. Cosa que no por suerte hice, ya que me sirvieron después para hacer la denuncia”, explicó Leticia Siciliani.

"Estuve todo el fin de semana sin saber qué hacer, culpándome, sintiéndome responsable de haber sido robada por haber dado yo los datos”, se lamentó.

Y cerró: “Yo tuve suerte de que me devolvieron la plata y, si no hubiese sido así, tengo trabajo y tengo un entorno que me podía ayudar a salir adelante. Pero sé que a la mayoría de las personas a las que les roban de esta forma, les roban su sueldo, sus ahorros de toda la vida... Así que tengan cuidado, estén atentos y espero que esta información les sirva”.

Leticia Siciliani mostró los mensajes agresivos que recibe en sus redes

Leticia Siciliani usó sus redes para mostrar los mensajes agresivos que recibe a diario en sus redes. La hermana de Griselda no dudó en mostrar los mensajes denigrantes que recibe en plena campaña mundial contra el bullying.

Leticia Siciliani ganó mucha popularidad el año pasado, cuando se sumó como participante en Masterchef celebrity. Allí mostró que es muy divertida, sin vueltas y sobre todo sin pelos en la lengua.

Pero, en las redes la actriz recibe agresiones permanentes y se sumó a la campaña contra el bullying, que fue muy fuerte esta semana por el niño que se suicidó en Estados Unidos por el maltrato recibido por sus compañeritos.

“Estás re flaquita, ¿cómo haces? Ja, ja, ja” “Te sobra de todos lados”; “Cuánta celulitis”; “Faaa, re gorda, boluda”; “Por suerte ahora estás más linda”, son algunas de las cosas que le escribieron entre otras cosas.