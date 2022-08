Leticia Siciliani lloró al recordar su primer beso con una mujer

Y amplió: “Fue afrontar mis prejuicios sobre qué iba a pensar el otro, más míos que de los demás, como por ejemplo pensar: ‘Mis viejos se mueren’. Y nada que ver, cero, la mejor siempre; y el resto de la gente nunca me importó tanto”.

“El día que le di un beso a una chica dije: ‘Listo, me enamoré’. Es esto, esto era lo que me pasaba durante tantos años”, recordó la actriz.

Y admitió que besó a chicos: “Sí, si, he hecho mis cosas, pero no sé, no me sentía del todo cómoda, sentía que no me enamoraba de nadie. Salía con chicos, la pasaba bien, terminaban siendo mis grandes amigos, pero nada más”.

“Me acuerdo de ese día, que besé a esa chica y dije: ‘Estoy tocando el cielo con las manos, es esto. De ahí directo fui a contárselo a todos. No sabía si iba a estar con esa chica, nada, pero fui y se lo dije a todo el mundo”, finalizó Leticia Siciliani.

Leticia Siciliani mostró los mensajes agresivos que recibe en sus redes

Leticia Siciliani usó sus redes para mostrar los mensajes agresivos que recibe a diario en sus redes. La hermana de Griselda no dudó en mostrar los mensajes denigrantes que recibe en plena campaña mundial contra el bullying.

Leticia Siciliani ganó mucha popularidad el año pasado, cuando se sumó como participante en Masterchef celebrity. Allí mostró que es muy divertida, sin vueltas y sobre todo sin pelos en la lengua.

Pero, en las redes la actriz recibe agresiones permanentes y se sumó a la campaña contra el bullying, que fue muy fuerte esta semana por el niño que se suicidó en Estados Unidos por el maltrato recibido por sus compañeritos.

“Estás re flaquita, ¿cómo haces? Ja, ja, ja” “Te sobra de todos lados”; “Cuánta celulitis”; “Faaa, re gorda, boluda”; “Por suerte ahora estás más linda”, son algunas de las cosas que le escribieron entre otras cosas.