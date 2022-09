Leticia Siciliani estalló de furia en sus redes y realizó un fuerte descargo

“No solo el 40 no me entró, sino que el 42 tampoco”, contó la hermana de Griselda, muy enojada, y agregó cómo siguió la situación luego de querer intentar hacer el cambio de talle.

“Bueno, ya un poco caliente los voy a cambiar pero resulta que no hacen talles más grandes. No mi cielo, no solo no hacés talles más grandes sino que los que hacés son un desastre”, se indignó.

En esa misma línea, Leticia Siciliani sostuvo: “No es la primera vez que me pasa, pero sí la primera que lo publico”, y completó: “Cansada de todas las marcas que basan sus talles en vaya a sabe qué soronga y también de esas que hacen ‘talles únicos’. Es muy necesario un Sistema Único Normalizado de Talles de Indumentaria”.

Leticia Siciliani contó cómo le robaron el dinero de su cuenta bancaria

Luego de llorar en televisión al recordar su primer beso con una mujer, Leticia Siciliani contó cómo le robaron el dinero de su cuenta bancaria el fin de semana a través de una estafa telefónica.

“El finde me estafaron... Caí en uno de esos robos en los que pensé que jamás iba a caer", escribió primero la actriz en sus historias de Instagram, y en un video detalló cómo fue el hecho: “El sábado yo estaba haciendo trámites con mi tarjeta de crédito y, como en el dorso de la tarjeta no se veía bien el número de teléfono, lo googleé. El primer resultado que me apareció eran dos teléfonos: uno que parecía ser de línea y un 0800 que efectivamente era el de la tarjeta”.

“Llamo al primero, pero no me atiende nadie. Después llamo al 0800, logro comunicarme con el servicio de atención al cliente pero me dicen que tengo que resolverlo por la aplicación. Cuando estaba en eso, me llamaron desde el primer número. No lo atendí, pero me mandaron un WhatsApp. La foto del contacto era del logo con la marca de la tarjeta, y ahí me preguntaron cuál era mi inconveniente”, continuó la actriz.

Y siguió: “Les cuento e inmediatamente me llamaron por teléfono. Me explicaron qué era lo que tenía que hacer para poder obtener mi beneficio. Me preguntan mi número de documento y cuál era el banco que había emitido la tarjeta. Hasta ese momento, no me parecía nada raro porque solían ser cosas que me habían preguntado en esos días que estuve haciendo trámites. Con el número de documento y el banco, lograron obtener información sobre el usuario de homebanking”.

“Me enredó tanto con todas las cosas que parecían ser claras y verídicas, que terminé pasándole esa clave, que no hay que pasarle a nadie, que es un token. Cuando me di cuenta, ya era tarde. Ya me habían sacado toda la plata de mi cuenta, habían cambiado el usuario y la clave de mi homebanking. Y ya me estaba pidiendo que eliminara todos los mensajes que me habían llegado y que también los borrara de la papelera de reciclaje. Cosa que no por suerte hice, ya que me sirvieron después para hacer la denuncia”, explicó Leticia Siciliani.