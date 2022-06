Leticia Siciliani reveló la angustia que sufrió al contar su orientación sexual

"Hay gente que hoy en día sigue teniendo mensajes de odio hacia las disidencias, hacia ciertos colectivos, minorías", dijo por la el ataque que sufrió en una entrevista Mariana Genesio Peña hace unos días en plena calle.

La joven de 29 años dijo que ese tipo de ataque son muy frecuentes, además contó que cuando ella salió del closet recibió agresiones, insultos y discriminación.

"Me agarró una angustia, crisis, llanto, todo. Por suerte estaba con mis amigas, compañeras de elenco, que me contuvieron, me acompañaron y me sostuvieron porque realmente estaba muy triste", reconoció.

"No me dio miedo, pero sí en ese momento fue algo que quise que pasara rápido. Hoy en día no me arrepiento y estoy enormemente orgullosa, pero en ese momento la pasé mal", cerró.

Leticia Siciliani mostró los mensajes agresivos que recibe en sus redes

Leticia Siciliani usó sus redes para mostrar los mensajes agresivos que recibe a diario en sus redes. La hermana de Griselda no dudó en mostrar los mensajes denigrantes que recibe en plena campaña mundial contra el bullying.

Leticia Siciliani ganó mucha popularidad el año pasado, cuando se sumó como participante en Masterchef celebrity. Allí mostró que es muy divertida, sin vueltas y sobre todo sin pelos en la lengua.

Pero, en las redes la actriz recibe agresiones permanentes y se sumó a la campaña contra el bullying, que fue muy fuerte esta semana por el niño que se suicidó en Estados Unidos por el maltrato recibido por sus compañeritos.

“Estás re flaquita, ¿cómo haces? Ja, ja, ja” “Te sobra de todos lados”; “Cuánta celulitis”; “Faaa, re gorda, boluda”; “Por suerte ahora estás más linda”, son algunas de las cosas que le escribieron entre otras cosas.