Liquidaron a la China Suárez luego del terrible comentario contra Julieta Poggio: "Parece que..."

X de Lizardo Ponce

"Además de mala gente, parece que tenés delirio paranoide y ves ataques y enemigos donde no los hay", introdujo. Y se sumó a la explicación de Lizardo, para defender a Poggio: "Esta mas claro que el agua que Juli NO preguntó si vos sos actriz, porque eso lo sabemos todos, sino que repreguntó si eras vos la que actuaba en la serie. Pero bueno… enemistarte con mujeres es tu deporte favorito".

La Tía Sebi X

Cómo reaccionó la China Suárez a lo dicho por Julieta Poggio

Aparentemente, la China Suárez tuvo uno de esos días que ella misma describió en la entrevista con Mario Pergolini: jornadas en las que todo le cae peor y cualquier comentario la irrita el doble. En ese contexto, un planteo que Julieta Poggio hizo sin mala intención terminó siendo el detonante perfecto. La actriz interpretó la frase como una desvalorización a su trayectoria y, en caliente, salió a responder en X.

Pero la cosa no quedó ahí: en su descargo, la China abrió una puerta a un recuerdo de su infancia, de cuando recién empezaba en el medio y compartía elenco con Lolo Poggio, hermana de la ex Gran Hermano. Una reacción intensa que, inevitablemente, prendió la mecha en redes y derivó en la respuesta filosa de Lizardo Ponce y la Tía Sebi en defensa de Julieta. ¿Qué dijo exactamente Suárez?

"Jajaja, qué raro que no sepas que actúo, Juli. Yo te recuerdo de chiquita en los pasillos de Pol-ka, cuando grababa el programa más visto con tu hermanita, y tu mamá te llevaba toda producida a ver si algún productor te veía y pegabas un personaje. ¡Gracias @lizardoponce, me alegra que te guste la serie!".