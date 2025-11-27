Liquidaron a la China Suárez luego del terrible comentario contra Julieta Poggio: "Parece que..."
Lizardo Ponce y la Tía Sebi salieron con los tapones de punta contra la China Suárez luego del picante comentario que hizo sobre Julieta Poggio en X.
27 nov 2025, 21:48
Luego de la tajante respuesta de la China Suárez a Julieta Poggio —tras interpretar que la ex Gran Hermano la había ninguneado al hablar de su trabajo como actriz—, en el stream de La Casa, no tardaron en reaccionar. Lizardo Ponce y la Tía Sebi, muy cercanos a Julieta, salieron a bancarla con fuerza y apuntaron directo contra la China.
Sin ir más lejos, todo empezó durante una charla sobre Hija del Fuego, la serie donde Suárez es protagonista y sostiene gran parte del relato con un rol intenso y muy físico. En ese contexto, Poggio quiso preguntar algo sobre la interpretación de Suárez, pero su frase —“¿La China actúa?”— sonó confusa y quedó picando. Lizardo, que entendió la consulta desde lo técnico, respondió rápido que sí, sin advertir cómo podía interpretarse.
Lo cierto es que la China terminó sintiéndose ninguneada, como si hubieran puesto en duda su trayectoria. Esa lectura encendió la mecha: contestó con ironía, marcó su incomodidad y, acto seguido, los integrantes del stream salieron a bancar a su amiga.
"¿Con la cantidad de cosas que se dicen te ofendes por un comentario así?Juli simplemente preguntó si actuabas en la serie, yo interpreté mal y aclaré que actúas desde siempre. Fue solo eso: hablar de la serie, tu trabajo y no de tus quilombos mediáticos", explicó Ponce en su cuenta de X.
"Además de mala gente, parece que tenés delirio paranoide y ves ataques y enemigos donde no los hay", introdujo. Y se sumó a la explicación de Lizardo, para defender a Poggio: "Esta mas claro que el agua que Juli NO preguntó si vos sos actriz, porque eso lo sabemos todos, sino que repreguntó si eras vos la que actuaba en la serie. Pero bueno… enemistarte con mujeres es tu deporte favorito".
Cómo reaccionó la China Suárez a lo dicho por Julieta Poggio
Aparentemente, la China Suárez tuvo uno de esos días que ella misma describió en la entrevista con Mario Pergolini: jornadas en las que todo le cae peor y cualquier comentario la irrita el doble. En ese contexto, un planteo que Julieta Poggio hizo sin mala intención terminó siendo el detonante perfecto. La actriz interpretó la frase como una desvalorización a su trayectoria y, en caliente, salió a responder en X.
Pero la cosa no quedó ahí: en su descargo, la China abrió una puerta a un recuerdo de su infancia, de cuando recién empezaba en el medio y compartía elenco con Lolo Poggio, hermana de la ex Gran Hermano. Una reacción intensa que, inevitablemente, prendió la mecha en redes y derivó en la respuesta filosa de Lizardo Ponce y la Tía Sebi en defensa de Julieta. ¿Qué dijo exactamente Suárez?
"Jajaja, qué raro que no sepas que actúo, Juli. Yo te recuerdo de chiquita en los pasillos de Pol-ka, cuando grababa el programa más visto con tu hermanita, y tu mamá te llevaba toda producida a ver si algún productor te veía y pegabas un personaje. ¡Gracias @lizardoponce, me alegra que te guste la serie!".