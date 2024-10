Grave denuncia a Lissa Vera: la acusan de quedarse con una cifra millonaria de un jardín

"Ella fue con un móvil de Cortá por Lozano, ahí le recomiendan que ponga un alias, ella pone el del hermano, en vez de elegir el del jardín. Se donaron 5 millones de pesos durante 20 minutos de esa nota, probablemente después hayan caído más. Y esa plata no estaría siendo recibida por el jardín ni tampoco estarían recibiendo los equipos. Están muy preocupados y muy asustados", siguió.

Bongiorno también contó que Lissa está siendo amenazada por la producción del programa. "Le deben estar pidiendo que devuelva la guita", acotó Yanina Latorre.

Luego, mostraron el descargo que hizo Lissa en sus redes en el que decía: "Hemos trabajado durante todo este año y el año pasado para ayudar no solamente al jardín sino también a muchas personas con necesidad, porque todos sabemos que el índice de pobreza es grande y son muchas las personas que no llegan a fin de mes".

"Las donaciones que ustedes mandan, ya sea dinero o especies, vienen a mi casa o a mi cuenta. Si bien no está mi nombre es una cuenta mía que yo administro y la manejo de la manera que a mí me parece que es la correcta. Es una iniciativa privada en la cual nadie puede decirme de qué manera manejarme. Yo ayudo a quien veo que lo necesita, le compro las cosas necesarias, voy con uno, voy con otro, a distintos lugares", siguió la ex Bandana.

Más adelante, habló con el ciclo de Ángel de Brito Sandra Villa, la directora del jardín, quien relató cómo empezó su relación con Lissa. "Empieza el año pasado, porque hasta el año pasado venía una mamá acá al jardín que es prima de Lissa. Y cuando ella viene y ve las necesidades que tiene el jardín, ella nos comenta que por ahí podíamos hacer algo en conjunto. El año pasado creo que si vino dos meses fue mucho. Sí, a veces nos ha traído mercadería, poca cantidad, ha traído ropa", sostuvo.

Tras el éxito delCris Morena Day en el teatro Gran Rex, en el streaming Olga se realizó un homenaje a los grupos musicales Bandana y Mambrú, que sin duda marcaron una época a principios de 2000.

En ese sentido, Virginia da Cunha de Bandana recordó el romance que tuvo durante años con Milton Amadeo del grupo Mambrú, el cual debió ser a escondidas especialmente para que sus jóvenes fans no pierdan la ilusión de poder conquistarlo.

Desde el programa Soñé que volaba, Lourdes Fernández y Virginia da Cunha por parte de Bandana y Germán Tripel, Milton Amadeo, Emanuel Ntaka y Paolo Silberberg del lado de Mambrú asistieron al estudio y recordaron esas épocas.

Virginia contó cómo fue llevar adelante el noviazgo con su colega Milton a escondidas en medio del pico de fama y reveló que esa situación de tener que esconderse todo el tiempo fue "una mier...".

“Estuvimos casi tres años de novios y tuvimos los primeros dos años un romance escondido”, comentó la cantante.

Y explicó cómo debían cuidarse que no los vean juntos: “No podíamos salir a tomar un café, a tomar un helado, no podíamos ni salir de donde vivíamos y en el auto tenía que salir abajo, era todo un operativo SWAT”, agregó.

“No podíamos romper la regla: las chicas no podían perder la ilusión de poder estar con él, digamos, es una parte del negocio”, sentenció Virginia da Cunha sobre la razón por la que debían mantener la relación en secreto.