Lizy Tagliani le tiró un fuerte palito a Karina La Princesita por su participación en ¿Quién es la máscara?

Además, sobre el programa añadió que no sabe nunca quién es el participante. “Te juro por mi mamá que de verdad no sabemos quiénes están”, reconoció la humorista.

“A veces tengo sospechas, pero como a mí me gusta jugar y divertirme, la verdad es que me preocupa muy poco si adivino o no adivino. Por ahí, puedo hacer un éxito por adivinar nunca”, contó.

Entonces, le tiró un palito a Karina, Jey Mammon comentó: “Igual que Karina, que dijo ´Ángela Leiva´ y chau, la eliminó”. Y Tagliani contó de forma filosa: “Encima está callada, de repente habla solo para sacarle la máscara a la gente”.

¿Quién es la máscara?: El fuerte reclamo económico de Lizy Tagliani a Wanda Nara

En la segunda edición de ¿Quién es la máscara? (Telefe) continuaron las competencias entre los misteriosos personajes, y también los reproches al aire de los “investigadores”, como el de Lizy Tagliani a Wanda Nara.

Al terminar una de las canciones e intentar descubrir quién se encontraba detrás de la máscara, comenzaron a hablar de los contactos telefónicos de Wanda y la botinera le dijo a Lizy “por eso te hiciste amiga mía tan rápido”.

“Mirá, no me hagas hablar, fuimos a comer y tuve que dejar yo la propina, que gano en pesos”, le reclamó Lizy a Wanda, haciéndole saber que sus presentes económicos ni se asemejan.

Entre risas, Wanda se excusó y le dijo entre risas: “Es que no tengo pesos, llegué recién, qué querés que haga”.

Lo cierto es que tanto Lizy como Wanda tienen muy buena onda, incluso, días atrás, la actriz festejó su cumpleaños, y la botinera fue una de las invitadas de lujo al encuentro.